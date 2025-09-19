Ζήσης για Αργυρό: «Πραγματικός φίλος της Εθνικής, έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς»

Ο Νίκος Ζήσης πήρε θέση για τα όσα ακούστηκαν για το γλέντι της Εθνικής Ελλάδας και αφορούσαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Μπορεί το μετάλλιο με το οποίο επέστρεψε η Ελλάδα από τη Ρϊγα να μην ήταν χρυσό, ωστόσο το γεγονός ότι αυτό ήταν το πρώτο μετά από πολλά χρόνια έγινε η αφορμή ώστε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κατά την επιστροφή του να γλεντήσει.

Σε ένα ξεχωριστό γλέντι λοιπόν στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης η «γαλανόλευκη» γλέντησε, με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν να γίνονται γρήγορα viral. Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, ένα δημοσίευμα υποστήριξε ότι η Εθνική κατέληξε στον Φέρρη αφού ο Κωνσταντίνος Αργυρός ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό.

Μετά από τον χαμό που ακολούθησε, ο General Manager της Ελλάδας, ο Νίκος Ζήσης μέσα από story του στο Instagram έδωσε απάντηση.

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια, όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο, να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης — ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμα του ήταν γεμάτο, εκείνη την ημέρα βρέθηκε στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας τίμησε στον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε μόνο να θυμόμαστε με θετικά συναισθήματα».