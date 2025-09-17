EuroBasket 2025, Παπανικολάου: «Χάλκινο μετάλλιο, χρυσές αναμνήσεις»
Λίγες μέρες μετά τον θρίαμβο της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική στο EuroBasket 2025, ο Κώστας Παπανικολάου δημοσίευσε στα social μερικές από τις στιγμές που θα θυμάται για πάντα.
Ο αρχηγός έγραψε χαρακτηριστικά: «Χάλκινο μετάλλιο... Χρυσές αναμνήσεις», αναφερόμενος στις μνήμες που θα του αφήσει χαραγμένες αυτή η όμορφη διαδρομή με την «γαλανόλευκη».
Ο Παπανικολάου, που είναι πιστός στρατιώτης της Εθνικής εδώ και 20 χρόνια, φαίνεται να συγκινείται κάθε φορά που αγωνίζεται με το εθνόσημο στο στήθος και δεν διστάζει να το εκφράσει σε κάθε ευκαιρία.
Η ανάρτηση του Παπανικολάου στο instagram:
