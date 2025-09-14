EuroBasket 2025, Παπανικολάου: Τα δάκρυα του αρχηγού μετά το φινάλε
Ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε και την ψυχή του για αυτό το μετάλλιο της Εθνικής στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας και ο αρχηγός λύγισε, αμέσως μετά το φινάλε.
Η τελευταία προσπάθεια των Φινλανδών ήταν άστοχη και έτσι η Ελλάδα πήρε το χάλκινο, με τον Κώστα Παπανικολάου να βουρκώνει μέσα στο παρκέ.
Δείγμα και του πόσο συναισθηματικά φορτισμένος ήταν ο αρχηγός, που ήθελε όσο τίποτα άλλο αυτό το μετάλλιο με την Εθνική.
EuroBasket 2025: Το βίντεο με τον Παπανικολάου να βουρκώνει
GREECE SURVIVE #EUROBASKET INSANITY AND RETURN TO THE PODIUM! pic.twitter.com/yTWPWVl28g— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
