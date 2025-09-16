Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολογήθηκε για όσα είπε στο live του όταν κάποιος του έστειλε τουρκικές σημαίες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκπλήρωσε την μεγαλύτερή του επιθυμία κι έκανε δικό του ένα μετάλλιο με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου 16 χρόνια και ο Greek Freak μέσα στα πανηγύρια του αποφάσισε αν κάνει live στο Instagram.

Κατά τη διάρκεια του live κάποιος του έστειλε τούρκικες σημαίες στα σχόλια, με τον σταρ των Μπακς να απαντάει «Πάρτε τις τουρκικές σημαίες από εδώ!», εννοώντας φυσικά να σταματήσουν αυτού του είδους τα σχόλια.

Μέσα από story που ανέβασε το βράδυ της Τρίτης (16/9) ζήτησε συγγνώμη για αυτό που είπε: «Την ώρα του live μου, έκανε κάποιο όχι πρέπον σχόλιο σε ένα σχόλιο το οποίο ήταν προσβλητικό προς εμένα. Ο σκοπός μου δεν ήταν όμως να προσβάλω εγώ με τη σειρά μου κάποιον. Και γι' αυτόν τον λόγο ζητάω πραγματικά συγγνώμη. Δεν είχα τίποτα άλλο παρά σεβασμό για την Τουρκία αλλά και για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».