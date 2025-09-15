Ο προπονητής της εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Άντις Μπετσίραγκιτς, στάθηκε απέναντι σε όσους παίκτες αποφασίζουν να μην εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα.

Η Βοσνία έμεινε στη 13η θέση του EuroBasket 2025 και η εικόνα της ομάδας άνοιξε την πόρτα για σκληρή κριτική, όχι μόνο για τα αποτελέσματα, αλλά και για τις επιλογές παικτών που αρνούνται να φορέσουν τη φανέλα της εθνικής.

Ο Άντις Μπετσίραγκιτς, ο ομοσπονδιακός προπονητής, δεν κράτησε τα λόγια του και μίλησε με σκληρό τρόπο στο podcast του Hayat TV εναντίον όσων προτιμούν τα χρήματα από την εκπροσώπηση της πατρίδας.

«"Θύμωσα με τον προπονητή, δεν θέλω να παίξω”. Τι ποντίκι είσαι. Τι άθλιος είσαι. Τι πατριώτης είσαι. Θυμώνω με τον προπονητή, φεύγω από τον παράδεισό μου, δεν θέλω να παίξω. Είναι άθλιοι και αλήτες. Τα λέω όλα αυτά επειδή τα έχω περάσει όλα. Έχω το δικαίωμα να τα πω. Θα μπορούσα να είχα θυμώσει εκατό φορές, θα μπορούσα να είχα πουλήσει τον εαυτό μου εκατό φορές για τα λεφτά».

Η ρήξη με τον Εμίρ Σουλεϊμάνοβιτς κρατάει από το EuroBasket 2022, όταν ο πάουερ φόργουορντ διαμαρτυρήθηκε για τα λεπτά συμμετοχής του. Παράλληλα, ο Μπετσίραγκιτς αναφέρθηκε και στον Νιχάντ Τζέντοβιτς, ο οποίος είχε απαρνηθεί την υπηκοότητα το 2015 και πλέον δεν μπορεί να προσφέρει στην εθνική.

Ο κόουτς πήρε σαφή θέση πάνω στο ζήτημα: «Ένας Βόσνιος πατριώτης δείχνει τον εαυτό του όταν όλοι οι άνθρωποί σου το σκάνε, εσύ μένεις. Όταν όλοι το σκάνε μακριά από το όπλο, εσύ παίρνεις το όπλο. Όταν το κράτος σου λέει να πας να παίξεις, εσύ πας να παίξεις. Δεν ρωτάς αν είναι πεντάστερο ξενοδοχείο ή σιδερένιο το κρεβάτι που θα κοιμάσαι. Όταν σου προσφέρουν χρήματα για να φύγεις από το κράτος, λες όχι, θα πάρω το κράτος μου, όχι χρήματα. Όταν θάβεις τη μητέρα σου, που είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στον κόσμο για σένα, και σε 20 ώρες βγαίνεις στο γήπεδο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δεν δείχνεις καθόλου το βάρος που κουβαλάς στην καρδιά σου, αλλά ηγείσαι της εθνικής σου ομάδας. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι αλήτες, οι απατεώνες, οι άθλιοι άνθρωποι, οι πρωτόγονοι, που δεν έχουν βρεθεί ποτέ ούτε το δύο τοις εκατό στη θέση που βρίσκομαι εγώ, θα μπορούσα να τους πω ότι είμαι ένας πραγματικός μ@λ@κας».

"Zakopaš majku, pa za 20 sati na teren": Adis Bećiragić isprozivao "miševe i bijednike" poslije Eurobasketahttps://t.co/qTkx2BKuHs — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport) September 15, 2025

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση έρχεται την ίδια στιγμή που στο τραπέζι βρίσκεται και το ερώτημα της παραμονής του Μπετσίραγκιτς στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή. Η αποτυχία στο τουρνουά έφερε αναπόφευκτα αμφιβολίες, όμως το ξέσπασμα του κόουτς ανοίγει έναν διαφορετικό διάλογο.