Οι παίκτες της Γερμανίας θα ανταμειφθούν πλουσιοπάροχα για την επιτυχία της κατάκτησης του EuroBasket 2025.

Το EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε με τη Γερμανία να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η κατάκτηση αυτή απέφερε και γενναία μπόνους για τους παίκτες της. Όπως αποκάλυψε η BILD, κάθε διεθνής θα εισπράξει περίπου 30.000 ευρώ για το χρυσό μετάλλιο, ενώ αν η ομάδα του κόουτς Μουμπρού είχε περιοριστεί στο ασημένιο θα έπαιρνε 25.000 ευρώ και στο χάλκινο γύρω στις 20.000 ευρώ.

Τα ίδια χρηματικά έπαθλα θα ισχύσουν και για την εθνική γυναικών, η οποία θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί επί γερμανικού εδάφους το 2026.

Πρόκειται για τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του γερμανικού μπάσκετ, μετά το χρυσό του 1993, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της χώρας στο άθλημα. Μάλιστα, η Γερμανία έχει εξελιχθεί σε υπερδύναμη των διοργανώσεων της FIBA, αφού μέσα σε τρία χρόνια μετρά ήδη δύο μεγάλες κατακτήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023.