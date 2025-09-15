Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του είχαν θερμή υποδοχή από τον κόσμο στην Τουρκία μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο EuroBasket 2025.

Η Εθνική Τουρκίας επέστρεψε με το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 μετά τον χαμένο τελικό απέναντι στην Γερμανία.

Θερμή υποδοχή περίμενε όλο το team κατά την άφιξή του στη χώρα με τον Εργκίν Αταμάν να μιλά γι' αυτή την ξεχωριστή διάκριση.

«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές στις καρδιές, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό».

Και συνέχισε «Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ».

Ergin Ataman: "Gümüş madalya kazandığımız için gururluyuz ama ben şahsım adına çok da üzgünüm. Çünkü Türk Milleti’ne bu şampiyonluğu getirmeyi çok istemiştik. Son topta şampiyonluğu verdik."



pic.twitter.com/m8PvjEpkOR September 15, 2025