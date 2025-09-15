EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές στις καρδιές, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί» (vid)

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές στις καρδιές, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί» (vid)

Ευτυχία Οικονομίδου
Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του είχαν θερμή υποδοχή από τον κόσμο στην Τουρκία μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο EuroBasket 2025.

Η Εθνική Τουρκίας επέστρεψε με το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 μετά τον χαμένο τελικό απέναντι στην Γερμανία.

Θερμή υποδοχή περίμενε όλο το team κατά την άφιξή του στη χώρα με τον Εργκίν Αταμάν να μιλά γι' αυτή την ξεχωριστή διάκριση.

«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές στις καρδιές, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό».

Δείτε Επίσης

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Αυτά τα παιδιά, θα φέρουν το τρόπαιο πίσω στη χώρα μας στο εγγύς μέλλον»
Ο Έργκιν Άταμαν

Και συνέχισε «Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ».

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα