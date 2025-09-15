EuroBasket 2025, Αταμάν: «Αυτά τα παιδιά, θα φέρουν το τρόπαιο πίσω στη χώρα μας στο εγγύς μέλλον»
Ο Εργκίν Αταμάν μέσω ανάρτησής του στο Instagram θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου και την πορεία της Τουρκίας στο φετινό EuroBasket.
Παράλληλα, παρά τον χαμένο τελικό εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της εθνικής του ομάδας.
Αναλυτικά
«Το ασημένιο μετάλλιο, που κατακτήθηκε μετά από τόσα χρόνια, είναι σίγουρα ένα μεγάλο επίτευγμα. Το τουρκικό έθνος είναι περήφανο για αυτά τα παιδιά. Ωστόσο, είμαι βαθιά λυπημένος. Η ιστορία καταγράφει πάντα τους πρωταθλητές, και εμείς το χάσαμε οριακά. Ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες της Τουρκίας που πίστεψαν σε εμάς και περίμεναν με ανυπομονησία αυτό το τρόπαιο μπροστά στις οθόνες τους στη χώρα μας. Πιστεύω ολόψυχα ότι αυτά τα παιδιά, που έφεραν το τουρκικό μπάσκετ πίσω στην κορυφή της Ευρώπης, θα φέρουν αυτό το τρόπαιο πίσω στη χώρα μας στο εγγύς μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες οπαδούς που ήρθαν στη Ρίγα για να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και που έκαναν ολόκληρο τον κόσμο να ακούσει μαζί τον εθνικό μας ύμνο», ήταν η λεζάντα της ανάρτησης του Τούρκου τεχνικού στο Instagram.
