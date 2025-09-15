Σπανούλης: «Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς»

Ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ευχή, αυτό το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς, κατά την άφιξη της Εθνικής από τη Ρίγα.

Η Εθνική επέστρεψε στην Αθήνα υπό τους ήχους του «τιρινίνι», με τον Βασίλη Σπανούλη να σχολιάζει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025. Τονίζοντας μάλιστα πως αυτό το μετάλλιο, είναι καλό να αναγεννήσει το ελληνικό μπάσκετ σε πολλούς τομείς!

Η ομιλία του Σπανούλη

«Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά.

Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς».