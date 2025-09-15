Παπανικολάου: «Πήραμε μηνύματα αγάπης, όχι μόνο χθες αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία»

Ο Κώστας Παπανικολάου, στην άφιξη της Εθνικής, μίλησε στο αεροδρόμιο και αναφέρθηκε στην στήριξη του κόσμου αλλά έδωσε το μήνυμα για το μέλλον.

Η Εθνική επέστρεψε από τη Ρίγα στην Ελλάδα και το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση στο EuroBasket 2025, επιστρέφοντας έτσι στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2009.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Κώστας Παπανικολάου, μίλησε στην άφιξη της ελληνικής αποστολής στο αεροδρόμιο και είπε:

«Ευχαριστούμε για την υπέροχη υποδοχή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία.

Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η θετική τους ενέργεια, έδωσε τη δική της ώθηση. Με αυτή την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτι των Ελλήνων. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ από καρδιάς. Η δική μου γενιά ερωτεύθηκε το μπάσκετ με τον κόουτς σαν παίκτη, τον Ζήση, τον Ντικούδη, Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».