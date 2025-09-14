Δείτε τη «Χρυσή Βίβλο» του EuroBasket, μετά την κατάκτηση του τίτλου από τη Γερμανία, τα μετάλλια της κάθε χώρας μετά και το τρίτο χάλκινο της Ελλάδας.

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό EuroBasket 2025, επιστρέφοντας στη ζώνη αυτήν μετά το 2009 και αυτό που κατέκτησε στην Πολωνία.

Αυτό ήταν το τρίτο χάλκινο της Ελλάδας και έκτο μετάλλιο συνολικά, μαζί με τα δύο χρυσά και το ένα ασημένιο.

Όσον αφορά τον τελικό, ο Ντένις Σρέντερ «καθάρισε» στο φινάλε, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Άιζακ Μπόνγκα και έτσι η Γερμανία έφτασε στον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, αφήνοντας την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν στη δεύτερη θέση.

Η Χρυσή Βίβλος του EuroBasket

Χρονιά – Χρυσό – Αργυρό – Χάλκινο

1935: Λετονία – Ισπανία – Τσεχοσλοβακία

1937: Λιθουανία – Ιταλία – Γαλλία

1939: Λιθουανία – Λετονία – Πολωνία

1946: Τσεχοσλοβακία – Ιταλία – Ουγγαρία

1947: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Αίγυπτος

1949: Αίγυπτος – Γαλλία – Ελλάδα

1951: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Γαλλία

1953: Σοβιετική Ένωση – Ουγγαρία – Γαλλία

1955: Ουγγαρία – Τσεχοσλοβακία – Σοβιετική Ένωση

1957: Σοβιετική Ένωση – Βουλγαρία – Τσεχοσλοβακία

1959: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Γαλλία

1961: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Βουλγαρία

1963: Σοβιετική Ένωση – Πολωνία – Γιουγκοσλαβία

1965: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Πολωνία

1967: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Πολωνία

1969: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Τσεχοσλοβακία

1971: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Ιταλία

1973: Γιουγκοσλαβία – Ισπανία – Σοβιετική Ένωση

1975: Γιουγκοσλαβία – Σοβιετική Ένωση – Ιταλία

1977: Γιουγκοσλαβία – Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία

1979: Σοβιετική Ένωση – Ισραήλ – Γιουγκοσλαβία

1981: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Τσεχοσλοβακία

1983: Ιταλία – Ισπανία – Σοβιετική Ένωση

1985: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Ιταλία

1987: Ελλάδα – Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία

1989: Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα – Σοβιετική Ένωση

1991: Γιουγκοσλαβία – Ιταλία – Ισπανία

1993: Γερμανία – Ρωσία – Κροατία

1995: Γιουγκοσλαβία – Λιθουανία – Κροατία

1997: Γιουγκοσλαβία – Ιταλία – Ρωσία

1999: Ιταλία – Ισπανία – Γιουγκοσλαβία

2001: Γιουγκοσλαβία – Τουρκία – Ισπανία

2003: Λιθουανία – Ισπανία – Ιταλία

2005: Ελλάδα – Γερμανία – Γαλλία

2007: Ρωσία – Ισπανία – Λιθουανία

2009: Ισπανία – Σερβία – Ελλάδα

2011: Ισπανία – Γαλλία – Ρωσία

2013: Γαλλία – Λιθουανία – Ισπανία

2015: Ισπανία – Λιθουανία -Γαλλία

2017: Σλοβενία – Σερβία – Ισπανία

2022: Ισπανία – Γαλλία – Γερμανία

2025: Γερμανία - Τουρκία - Ελλάδα

Τα μετάλλια ανά χώρα