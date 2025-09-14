EuroBasket 2025: Η «Χρυσή Βίβλος» της διοργάνωσης
Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό EuroBasket 2025, επιστρέφοντας στη ζώνη αυτήν μετά το 2009 και αυτό που κατέκτησε στην Πολωνία.
Αυτό ήταν το τρίτο χάλκινο της Ελλάδας και έκτο μετάλλιο συνολικά, μαζί με τα δύο χρυσά και το ένα ασημένιο.
Όσον αφορά τον τελικό, ο Ντένις Σρέντερ «καθάρισε» στο φινάλε, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Άιζακ Μπόνγκα και έτσι η Γερμανία έφτασε στον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, αφήνοντας την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν στη δεύτερη θέση.
Η Χρυσή Βίβλος του EuroBasket
Χρονιά – Χρυσό – Αργυρό – Χάλκινο
- 1935: Λετονία – Ισπανία – Τσεχοσλοβακία
- 1937: Λιθουανία – Ιταλία – Γαλλία
- 1939: Λιθουανία – Λετονία – Πολωνία
- 1946: Τσεχοσλοβακία – Ιταλία – Ουγγαρία
- 1947: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Αίγυπτος
- 1949: Αίγυπτος – Γαλλία – Ελλάδα
- 1951: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Γαλλία
- 1953: Σοβιετική Ένωση – Ουγγαρία – Γαλλία
- 1955: Ουγγαρία – Τσεχοσλοβακία – Σοβιετική Ένωση
- 1957: Σοβιετική Ένωση – Βουλγαρία – Τσεχοσλοβακία
- 1959: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Γαλλία
- 1961: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Βουλγαρία
- 1963: Σοβιετική Ένωση – Πολωνία – Γιουγκοσλαβία
- 1965: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Πολωνία
- 1967: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Πολωνία
- 1969: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Τσεχοσλοβακία
- 1971: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Ιταλία
- 1973: Γιουγκοσλαβία – Ισπανία – Σοβιετική Ένωση
- 1975: Γιουγκοσλαβία – Σοβιετική Ένωση – Ιταλία
- 1977: Γιουγκοσλαβία – Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία
- 1979: Σοβιετική Ένωση – Ισραήλ – Γιουγκοσλαβία
- 1981: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Τσεχοσλοβακία
- 1983: Ιταλία – Ισπανία – Σοβιετική Ένωση
- 1985: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Ιταλία
- 1987: Ελλάδα – Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία
- 1989: Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα – Σοβιετική Ένωση
- 1991: Γιουγκοσλαβία – Ιταλία – Ισπανία
- 1993: Γερμανία – Ρωσία – Κροατία
- 1995: Γιουγκοσλαβία – Λιθουανία – Κροατία
- 1997: Γιουγκοσλαβία – Ιταλία – Ρωσία
- 1999: Ιταλία – Ισπανία – Γιουγκοσλαβία
- 2001: Γιουγκοσλαβία – Τουρκία – Ισπανία
- 2003: Λιθουανία – Ισπανία – Ιταλία
- 2005: Ελλάδα – Γερμανία – Γαλλία
- 2007: Ρωσία – Ισπανία – Λιθουανία
- 2009: Ισπανία – Σερβία – Ελλάδα
- 2011: Ισπανία – Γαλλία – Ρωσία
- 2013: Γαλλία – Λιθουανία – Ισπανία
- 2015: Ισπανία – Λιθουανία -Γαλλία
- 2017: Σλοβενία – Σερβία – Ισπανία
- 2022: Ισπανία – Γαλλία – Γερμανία
- 2025: Γερμανία - Τουρκία - Ελλάδα
Τα μετάλλια ανά χώρα
- Σοβιετική Ένωση: 14 χρυσά, 3 ασημένια, 4 χάλκινα
- Γιουγκοσλαβία: 8 χρυσά, 5 ασημένια 4 χάλκινα
- Ισπανία: 4 χρυσά, 6 ασημένια, 4 χάλκινα
- Λιθουανία: 3 χρυσά, 3 ασημένια, 1 χάλκινο
- Ιταλία: 2 χρυσά, 4 ασημένια, 4 χάλκινα
- Ελλάδα: 2 χρυσά, 1 ασημένιο, 3 χάλκινα
- Γερμανία: 2 χρυσά, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο
- Τσεχοσλοβακία: 1 χρυσό, 6 ασημένια, 5 χάλκινα
- Σλοβενία: 1 χρυσό
- Γαλλία: 1 χρυσό, 3 ασημένια, 6 χάλκινα
- Ρωσία: 1 χρυσό, 1 ασημένιο, 2 χάλκινα
- Ουγγαρία: 1 χρυσό, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο
- Λετονία: 1 χρυσό, 1 ασημένιο
- Αίγυπτος: 1 χρυσό
- Τουρκία: 2 ασημένια
- Πολωνία: 1 ασημένιο, 3 χάλκινα
- Βουλγαρία: 1 ασημένιο, 1 χάλκινο
- Σερβία: 2 ασημένια
- Ισραήλ: 1 ασημένιο
- Κροατία: 2 χάλκινα
