Καλκαβούρας στο EuroBasket Live by Novibet: «Μην προτρέχετε, ο Σλούκας κάνει δεύτερες σκέψεις!»

Ο Κώστας Σλούκας, όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του Gazzetta «EuroBasket Live by Novibet», κάνει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την απόσυρσή του από την Εθνική ομάδα.

Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια όπως έπρεπε. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο.

Μετά από 16 χρόνια η «γαλανόλευκη» ανέβηκε ξανά στο βάθρο και έκανε περήφανους άπαντες με την παρουσία της στο τουρνουά. Ο Αντώνης Καλκαβούρας, στον αέρα της εκπομπής του Gazzetta «EuroBasket Live by Novibet» αποκάλυψε μία πολύ σημαντική πληροφορία για το μέλλον της Εθνικής ομάδας και συγκεκριμένα του Κώστα Σλούκα.

«Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο Κώστας Σλούκας κάνει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την απόσυρσή του από την Εθνική ομάδα», τόνισε ο δημοσιογράφος του Gazzetta αναφερόμενος στο πλάνο που είχε ο Έλληνας διεθνής να κλείσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο σε αυτό το τουρνουά.

Η εκπομή του Gazzetta «EuroBasket Live by Novibet»