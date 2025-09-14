EuroBasket 2025, Απίθανος Γιάννης έβγαλε τα... άπλυτα της Εθνικής σε LIVE στο Instagram: Το «δεν θελω να τελειώσει η Εθνικη» με ΛΕΞ και ο χορός του Σλούκα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιορτάζει την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Έκανε πραγματικότητα το όνειρό του και κατέκτησε ένα μετάλλιο με την Εθνική ομάδα, το χάλκινο, μετά από μία σειρά καταπληκτικών εμφανίσεων με τη φανέλα με το εθνόσημο.
Ο «Greek Freak» έκανε Live στο Instagram μετά το σπουδαίο επίτευγμα και εκεί αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα των συμπαικτών του στη φόρα! Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η ατάκα του ότι δεν θέλει να σταματήσει να παίζει με την Εθνική, ενώ φαινόταν πολύ συγκινημένος.
Παράλληλα, όταν ο Γιάννης γύρισε την κάμερα, ο φακός «έπιασε» τον Κώστα Σλούκα με την πετσέτα να χορεύει!
Παιδί διαμάντι είσαι ρε Γιάννη— (Ο)ΞΑΔΕΡΦΟΣ😶🌫️👨🏻⚖️ (@Oksaderfos13) September 14, 2025
🇬🇷🇬🇷🇬🇷#GREFIN#Greece#antetokounmpo #paobc pic.twitter.com/pHcSthLKyr
Kostas Papanikolaou to Giannis Antetokounmpo😂#basketball #euroleague #eurobasket #greece #nba pic.twitter.com/U0gXhbFAz4— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) September 14, 2025
