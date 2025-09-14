Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το γιορτάζει και το αξίζει και με το παραπάνω! Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου τον έκανε να μη θέλει να σταματήσει το τουρνουά με την Εθνική, ενώ οι απίστευτες παρεμβάσεις των συμπαικτών του κλέβουν την παράσταση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιορτάζει την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Έκανε πραγματικότητα το όνειρό του και κατέκτησε ένα μετάλλιο με την Εθνική ομάδα, το χάλκινο, μετά από μία σειρά καταπληκτικών εμφανίσεων με τη φανέλα με το εθνόσημο.

Ο «Greek Freak» έκανε Live στο Instagram μετά το σπουδαίο επίτευγμα και εκεί αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα των συμπαικτών του στη φόρα! Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η ατάκα του ότι δεν θέλει να σταματήσει να παίζει με την Εθνική, ενώ φαινόταν πολύ συγκινημένος.

Παράλληλα, όταν ο Γιάννης γύρισε την κάμερα, ο φακός «έπιασε» τον Κώστα Σλούκα με την πετσέτα να χορεύει!