Eurobasket 2025 Diary Day 16: Αντίο από τη Ρίγα με μετάλλιο και συγκίνηση για την Εθνική!

Η 20η μέρα της αποστολής του Gazzetta για το 42ο Eurobasket ήταν η πιο γλυκιά και έκανε την όποια κούραση των τριών εβδομάδων στο εξωτερικό να μοιάζει σαν να έχει εξαφανιστεί από πάνω μας.

Η πνευματική δουλειά του νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη και του επιτελείου του αλλά και των παλιών της ομάδας, σχετικά με το διακύβευμα του μικρού τελικού για την Εθνική ομάδα, έπιασε τόπο και οι διεθνείς μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι να μην χάσουν ποτέ το προβάδισμα μετά το τζάμπολ!

Και ήταν όλοι τους υπέροχοι! Ο Γιάννης μέσα στην ρακέτα και ο Ντόρσεϊ από την περιφέρεια, κράτησαν την ομάδα στα δύσκολα του πρώτου ημιχρόνου και τα τρίποντα-μαχαιριές του Τολιόπουλου διατήρησαν την διαφορά πολύ ψηλά, μέχρι και το +17, ενώ η θυσία του Παπανικολάου στην άμυνα πάνω στον Μάρκανεν έδεσαν το γλυκό.

Όλοι όσοι πάτησαν παρκέ (ακόμη και ο μοναδικός DNP, Γιαννούλης Λαρεντζάκης με την θετική του ενέργεια στον πάγκο), από τον Κατσίβελη και τον Θανάση, που δεν σκόραραν, έως τον Καλαϊτζάκη, τον Σαμοντούροβ, τον Κώστα Αντετοκούνμπο και φυσικά τους Σλούκα και Μήτογλου, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι!

Όπως και οι 2.000 ηρωϊκοί Έλληνες φίλαθλοι στις εξέδρες της “Xiaomi Arena”! H Ελλάδα λύγισε την Φινλανδία με 92-89 στον μικρό τελικό, επέστρεψε πανηγυρικά στην ελίτ της Ευρώπης, μετά από μία διοργάνωση που τελείωσε νωρίς για την Ισπανία (προκάτοχος του τίτλου), την Σερβία (φαβορί για τον τίτλο), την Γαλλία (εκ των φαβορί για μετάλλιο), την Σλοβενία και την Ιταλία και μετά από 16 χρόνια ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Κεντρικός πρωταγωνιστής έξω από τις τέσσερις γραμμές, ο Βασίλης Σπανούλης που έφτασε τα τέσσερα μετάλλια με το εθνόσημο (3 σαν παίκτης και το πρώτο σαν προπονητής) και μετά το τέλος του αγώνα, λίγο πριν πάει στα αποδυτήρια, χάθηκε στις αγκαλιές των πρώην συμπαικτών (Διαμαντίδης, Ζήσης, Ντικούδης, Παπαλουκάς και Τσαρτσαρής) στην πιο επιτυχημένη Εθνική ομάδα όλων των εποχών, αυτή της πενταετίας 2004-2009.

Θα κλείσουμε τελευταία ανταπόκριση από την Ρίγα με τα δάκρυα του “Greek Freak” και την δήλωσή του ότι χάλκινο μετάλλιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του! Πόσο ευλογημένοι είμαστε που αυτός είναι ο μεγαλύτερος πρεσβευτής του ελληνικού αθλητισμού παγκοσμίως;