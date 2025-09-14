EuroBasket 2025, Εθνική: Το γλέντι με την άφιξη στο ξενοδοχείο και η... μπύρα του Παπανικολάου
Η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό EuroBasket και φυσικά οι διεθνείς πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Το Gazzetta βρέθηκε στο ξενοδοχείο, με τους παίκτες και το σταφ να επιστρέφουν, έχοντας το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος.
Την παράσταση έκλεψε ο Κώστας Παπανικολάου, που γιορτάζει με την μπύρα της νίκης στο χέρι. Φυσικά στο ξενοδοχείο βρίσκονται και οι οικογένειες των διεθνών.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το τραγούδι με τη μητέρα του, Βερόνικα και βέβαια το πάρτι αναμένεται να συνεχιστεί.
Το βίντεο του Gazzetta από την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο
