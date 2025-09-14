Το χάλκινο μετάλλιο έφτασε σε ελληνικά χέρια στο φετινό EuroBasket και οι διεθνείς το πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο στο ξενοδοχείο, μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Φινλανδία. Εκεί όπου ο Κώστας Παπανικολάου εμφανίστηκε με μία μπύρα στο χέρι: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης.

Η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό EuroBasket και φυσικά οι διεθνείς πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Το Gazzetta βρέθηκε στο ξενοδοχείο, με τους παίκτες και το σταφ να επιστρέφουν, έχοντας το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος.

Την παράσταση έκλεψε ο Κώστας Παπανικολάου, που γιορτάζει με την μπύρα της νίκης στο χέρι. Φυσικά στο ξενοδοχείο βρίσκονται και οι οικογένειες των διεθνών.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το τραγούδι με τη μητέρα του, Βερόνικα και βέβαια το πάρτι αναμένεται να συνεχιστεί.