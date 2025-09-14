EuroBasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Τα highlights της αναμέτρησης που έφερε το χάλκινο στην Εθνική
Η σπουδαία Εθνική επέστρεψε στα μετάλλια στο EuroBasket 2025, επικρατώντας της Φινλανδίας με 92-89, παρόλο που καρδιοχτύπησε στο φινάλε.
Η Εθνική έκανε ένα σπουδαίο ματς, οι Φινλανδοί αντέδρασαν στο τέλος αλλά το χάλκινο μετάλλιο ήρθε ξανά στα χέρια μας, μετά το 2009. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστάρη, αφού πέτυχε 30 πόντους με 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Από την πλευρά του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε άλλους 20 με 5/9 τρίποντα, ενώ και ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν καθοριστικός με 15 και 4/10 τρίποντα.
EuroBasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Τα highlights
