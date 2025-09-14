Eurobasket 2025, Αντετοκούνμπο: Η αγκαλιά Γιάννη, Θανάση και Κώστα μετά την κατάκτηση του μεταλλίου (vid)
Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια όπως έπρεπε. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο. Πλέον η Εθνική μας έχει 6 μετάλλια σε Eurobasket μετά το αποψινό αποτέλεσμα.
Μετά το τέλος του ματς όλοι ήταν συγκινημένοι όπως και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο. Γιάννης, Κώστας και Θανάσης αγκαλιάστηκαν σε μια πολύ όμορφη στιγμή για όλη την προσπάθεια τους στο τουρνουά αλλά και όλα αυτά τα χρόνια.
Σπουδαίοι όπως όλοι οι παίκτες της Εθνικής και το τεχνικό επιτελείο. Το άξιζαν και πρέπει να το πάρουν.
Knew this was coming.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Antetokounmpos have won their first medal with Greece 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/J7g5CsNjhF
