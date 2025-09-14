Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Σερβίας, μετά και τον αποκλεισμό στο EuroBasket 2025, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της σέρβικης ομοσπονδίας.

Μετά και τον... σοκαριστικό αποκλεισμό στο EuroBasket 2025 από τη Φινλανδία ενώ κατείχε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί για την κατάκτηση, η Σερβία θα συνεχίσει στο μέλλον με νέο προπονητή, αφού ο Σβέτισλαβ Πέσιτς δε θα βρίσκεται στον πάγκο της βαλκανικής χώρας.

Η έντονη κριτική ύστερα από το πρόσφατο τουρνουά γύρω από το πρόσωπο του έμπειρου τεχνικού έγινε ακόμη πιο μεγάλη σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια, ενώ όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της σέρβικης ομοσπονδίας σε εμφάνισή του στην τηλεόραση, Νεμπόισα Τσόβιτς:

«Είναι βέβαιο ότι ο Πέσιτς δεν θα συνεχίσει ως προπονητής. Συμφωνήσαμε ότι θα παραμείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κυκλοφορούν κάποια ονόματα, κάποιοι αναζητούν αποκλειστικότητες, αλλά εμείς δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν υποψήφιο».

Ο 76χρονος τεχνικός είχε τα ηνία της Σερβίας από το 2021, διάστημα μέσα στο οποίο κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας το 2024 αλλά και τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο του 2023 στις Φιλιππίνες.

Στο παρελθόν, όταν ακόμη η Σερβία αγωνιζόταν ως Γιουγκοσλαβία την είχε οδηγήσει στο χρυσό τόσο στο Παγκόσμιο των ΗΠΑ το 2002 όσο και στο EuroBasket του 2001 στην Τουρκία.