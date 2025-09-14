Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σήμερα (14/9, 17:00) τη Φινλανδία στο παιχνίδι της τρίτης θέσης του EuroBasket 2025, θέλοντας να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο μετά το 2009.

Η τελευταία μέρα του EuroBasket 2025 έφτασε. Η Ελλάδα μπορεί να έμεινε εκτός μεγάλου τελικού, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι η «γαλανόλευκη» δεν έχει κάποιον στόχο, αφού μπορεί να επιστρέψει για πρώτη φορά στα μετάλλια μετά το 2009.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγάλη έκπληξη του φετινού τουρνουά, τη Φινλανδία, με τον μικρό τελικό της Ρίγας να είναι προγραμματισμένος για τις 17:00. Live η εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta, τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports Start και την ΕΡΤ 1.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας τεχνικός δήλωσε ενόψει του παιχνιδιού μεταξύ άλλων: «Είμαστε στη ζώνη μεταλλίου μετά από 16 χρόνια. Δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι, αλλά περήφανοι. Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση, το μεγαλύτερο παιχνίδι για μένα τα τελευταία 16 χρόνια. Να φέρουμε το μετάλλιο στην πατρίδα μας, να μείνει στην ιστορία».

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είπε: «Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Θα παίξουμε για ένα μετάλλιο που έχουμε να δούμε σαν χώρα 16 χρόνια. Όταν ξεκίνησε το τουρνουά αν μας έλεγε κάποιος ότι θα παίξουμε τελευταίο παιχνίδι με τη Φινλανδία για το μετάλλιο σίγουρα όλοι σχεδόν από εμάς θα το «παίρναμε». Είναι ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι στο τουρνουά, είναι μια καλή ομάδα, δεν έχει φτάσει ως εδώ τυχαία. Τρέχουν το γήπεδο, σουτάρουν τα περισσότερα τρίποντα από όλες τις ομάδες. Δεν έχουν τα κορμιά τα μεγάλα για να σταματήσουν τον Γιάννη, όμως είναι μια επικίνδυνη ομάδα με πολλούς παίκτες που σουτάρουν όλοι, κατεβάζουν την μπάλα. Πρέπει να προσέξουμε αρκετά».

Ο προπονητής της Φινλανδίας, Λάσι Τουόβι, ανέφερε: «Πραγματικά νομίζω ότι όνειρο είναι ο μεγάλος τελικός αλλά το EuroBasket είναι τόσο δύσκολο. Μιλάμε για θρύλους, όπως ο Σλούκας που είναι καιρό με την Εθνική ομάδα και τώρα έχουν την ευκαιρία για το μετάλλιο. Θα είναι ιδιαίτερο παιχνίδι και για εμάς, το να έχουμε αυτούς τους 5.000 φιλάθλους μας μαζί με τους Έλληνες, η ατμόσφαιρα θα είναι τρομερή. Σπέσιαλ παιχνίδι για εκείνους και για εμάς ιστορικά».

Το πρόγραμμα της ημέρας (14/9)