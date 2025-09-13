Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε για το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στη Φινλανδία, στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης:

«Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Θα παίξουμε για ένα μετάλλιο που έχουμε να δούμε σαν χώρα 16 χρόνια. Όταν ξεκίνησε το τουρνουά αν μας έλεγε κάποιος ότι θα παίξουμε τελευταίο παιχνίδι με τη Φινλανδία για το μετάλλιο σίγουρα όλοι σχεδόν από εμάς θα το «παίρναμε». Είναι ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι στο τουρνουά, είναι μια καλή ομάδα, δεν έχει φτάσει ως εδώ τυχαία. Τρέχουν το γήπεδο, σουτάρουν τα περισσότερα τρίποντα από όλες τις ομάδες. Δεν έχουν τα κορμιά τα μεγάλα για να σταματήσουν τον Γιάννη, όμως είναι μια επικίνδυνη ομάδα με πολλούς παίκτες που σουτάρουν όλοι, κατεβάζουν την μπάλα. Πρέπει να προσέξουμε αρκετά».

Για το ότι το αυριανό ματς μπορεί να είναι το τελευταίο του Σλούκα και αν αισθάνονται υποχρέωση απέναντί του να φέρουν το μετάλλιο:

«Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου, επειδή είμαστε συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό, υπάρχει. Είμαι σίγουρος ότι και αυτός θα θέλει να κλείσει τον κύκλο του με την Εθνική με ένα μετάλλιο στο στήθος που του λείπει από το παλμαρέ του. Θα τα δώσει όλα και εκείνος και θα τον ακολουθήσουμε και εμείς οι νεότεροι. Πραγματικά θέλουμε αύριο να φύγουμε νικητές. Η Τουρκία χθες ήταν ανώτερη από εμάς, αλλά εμείς έχουμε την ευκαιρία να φύγουμε από το τουρνουά νικητές και με ένα μετάλλιο».

Για το αν πληγώθηκαν από τον τρόπο της ήττας από την Τουρκία:

«Και με έναν πόντο να χάναμε το ίδιο συναίσθημα θα είχαμε όταν φτάνεις πριν τον τελικό. Μια ήττα που όπως ήρθε μας πονάει, δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε, ήμασταν νωθροί στο ματς, δεχθήκαμε διψήφιες διαφορές από νωρίς και ο Οσμάνι έκανε το ματς της ζωής του. Εμείς δεν ήμασταν καθόλου συγκεντρωμένοι, δεν τους ακουμπήσαμε στην άμυνα. Δυστυχώς κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας στους «4» και αυτό μας δίνει μια ευκαιρία να παλέψουμε για ένα μετάλλιο αύριο».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά έχουμε δείξει από τι μέταλλο είμαστε φτιαγμένοι. Θα δείξει πολλά πράγματα ο μικρός τελικός. Θέλουμε πολύ το μετάλλιο, πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα. Προερχόμαστε από μεγάλη ήττα στην ιστορία μας σαν χώρα. Πρέπει να δείξουμε ποιοι είμαστε…

Το καλό μέσα σε όλο αυτό, έχοντας κάνει το χειρότερό μας παιχνίδι στα ημιτελικά, είναι ότι έχουμε την ευκαιρία να παλέψουμε για ένα μετάλλιο. Ο κόουτς μάς είπε ότι την τελευταία φορά που η Εθνική πάλεψε για ένα μετάλλιο ήταν πριν από 16 χρόνια. Όλοι το θυμόμαστε ακόμα κι ας ήταν η 3η θέση. Είμαστε στην ίδια θέση, θέλουμε να τα καταφέρουμε κι έτσι ο στόχος μας είναι να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νέα παιδιά στο γήπεδο και να χτιστεί η νέα γενιά»