Ο προπονητής της Φινλανδίας, Λάσι Τουόβι, μίλησε για το παιχνίδι της τρίτης θέσης στο EuroBasket 205 με αντίπαλο την Ελλάδα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία του παιχνιδιού. Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Φινλανδία και η Ελλάδα ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στο παιχνίδι για την τρίτη θέση του EuroBasket 2025, το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00), με τη «γαλανόλευκη» να θέλει να επιστρέψει στα μετάλλια και τη Φινλανδία να... κυνηγάει το πρώτο της.

Στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι, ο προπονητής της μεγάλης έκπληξης του φετινού τουρνουά, ο Λάσι Τουόβι, αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία του παιχνιδιού ενώ μίλησε μεταξύ άλλων και στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του ώστε να πάρει τη νίκη.

Οι δηλώσεις του Τουόβι ενόψει του μικρού τελικού του Eurobasket 2025 κόντρα στην Ελλάδα#HellasBasketball #Eurobasket #Eurobasket2025 pic.twitter.com/rfBvKlvMF3 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 13, 2025

Για το γεγονός ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι: «Ναι. Θα έλεγα ότι ήταν ένα μακρύ τουρνουά με τα καλά του και τα άσχημά του, αλλά ως μία μικρή χώρα είμαστε εδώ, στην τελευταία ημέρα του τουρνουά. Παίξαμε με μία εξαιρετική ομάδα χθες, παίζουμε με μία εξαιρετική ομάδα αύριο και είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία, οπότε είναι μία ιδιαίτερη στιγμή και θα την ευχαριστηθούμε».

Για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχασε τόσο εύκολο από την Τουρκία: «Μερικές φορές ο αθλητισμός είναι έτσι. Η άλλη ομάδα αποκτά άνεση και φυσικά πήραν μεγάλα ρίσκα. Η τακτική της Τουρκίας ήταν πολύ καλή και η Ελλάδα έκανε λάθη, οπότε το σχεδόν τέλειο πλάνο βγήκε καλά. Μερικές φορές η μία ομάδα παίρνει πολύ αυτοπεποίθηση και την άλλη χάνει. Δεν θα δω τα νούμερα, θα δούμε τα προηγούμενα παιχνίδια και θα ξέρουμε ακριβώς τη δυναμική και το πόσο καλή είναι η Ελλάδα».

Για το ποια είναι τα βασικά στοιχεία που μπορεί να εστιάσει η Φινλανδία ώστε να πάρει τη νίκη: «Υπάρχει πάντα η πρώτη απάντηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Συνολικά όμως, πιστεύω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο παρκέ. Φυσικά παίξαμε καλά με αντίπαλο τη Σερβία, αλλά ο Γιόκιτς είχε πολλούς πόντους. Νομίζω είναι αδύνατο να σταματήσεις τον Αντετοκούνμπο, αλλά πρέπει να πάρεις τις δικές σου δυνάμεις ώστε να τον καθυστερήσεις, ίσως να δυσκολευτεί κάποιος άλλος. Εν συντομία, αυτός αλλά το μεγαλύτερο ακόμα είναι να παίξουμε το καλύτερο μας μπάσκετ και αυτό θα έπρεπε να είναι δύσκολο για την Ελλάδα».

Για το πώς περιμένουν το ματς στη Φινλανδία, την ίδια ώρα που στην Ελλάδα το περιμένουν για την επιστροφή στα μετάλλια: «Το πρώτο μας μετάλλιο! Πραγματικά νομίζω ότι όνειρο είναι ο μεγάλος τελικός αλλά το EuroBasket είναι τόσο δύσκολο. Μιλάμε για θρύλους, όπως ο Σλούκας που είναι καιρό με την Εθνική ομάδα και τώρα έχουν την ευκαιρία για το μετάλλιο. Θα είναι ιδιαίτερο παιχνίδι και για εμάς, το να έχουμε αυτούς τους 5.000 φιλάθλους μας μαζί με τους Έλληνες, η ατμόσφαιρα θα είναι τρομερή. Σπέσιαλ παιχνίδι για εκείνους και για εμάς ιστορικά».

Για τον μεγάλο τελικό της Γερμανίας με την Τουρκία: «Δύσκολο να κάνω πρόβλεψη. Θα έλεγα ότι είναι 50/50. Είναι δύο ομάδες στα καλύτερά τους, μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Η Γερμανία έχει εμπειρία και η Τουρκία έχει μία καλή γενιά, πρώτη φορά μαζί, πρώτη φορά στο ρόστερ, οπότε και οι δύο μπορούν να το πάρουν».