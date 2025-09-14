Διαβάστε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα της Ελλάδας με τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο, καθώς και εκείνες για τα παιχνίδια σε Superleague και Ευρώπη.

Αυλαία ρίχνει σήμερα (14/9) το EuroBasket 2025, αφού είναι προγραμματισμένοι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή και της Εθνικής μας ομάδας.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 17:00 τη Φινλανδία, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το χάλκινο μετάλλιο και ένα ιδανικό «κλείσιμο» στον θεσμό. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

Θα ακολουθήσει φυσικά στις 21:00 το τζάμπολ του μεγάλου τελικού για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ευρώπης, με την Τουρκία και τη Γερμανία έτοιμες για μια πραγματική μάχη στο παρκέ (ΕΡΤ1/ Novasports Start).

Κλείνοντας αναφορικά με το μπάσκετ, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν την ευκαιρία για δεύτερη σερί ημέρα να δουν τη νέα ομάδα (αν και με απουσίες) του Γιώργου Μπαρτζώκα, που τίθεται αντιμέτωπη με την Παρί, στο φιλικό τουρνουά της Κύπρου (16:15 Cosmote Sport 4).

Στα του ποδοσφαίρου τώρα, πλούσιο είναι το μενού όσον αφορά τη Stoiximan Superleague, με τους τρεις «μεγάλους» να έχουν εκτός έδρας αποστολές. Αρχικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, με στόχο την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Το ματς θα δείτε ζωντανά στις 18:00 μέσω του Cosmote Sport 1. Την ίδια ώρα στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΛ, με αμφότερες να θέλουν το πρώτο τρίποντο της σεζόν (Novasports 2).

Τη σκυτάλη παίρνει στις 20:00 η ΑΕΚ, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι που πάντα κρύβει «παγίδες», και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Τέλος, είναι η σειρά του ΠΑΟΚ, που αγωνίζεται στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ, σε ένα άκρως απαιτητικό τεστ για τον Λουτσέσκου και την ομάδα του (21:30, Cosmote Sport 1).

Σχετικά με τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αυτό που ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα το ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα σε Σίτι και Γιουνάιτεντ, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 18:30 από το Novasports Premier League. Νωρίτερα (16:00, Novasports Premier League) η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ δοκιμάζεται στην έδρα της Μπέρνλι, ενώ εξίσου ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια για την 4η αγωνιστική της La Liga (22:00, Novasports 1), με τον Χάνσι Φλικ να μην έχει στη διάθεσή του τους Γιαμάλ και Ντε Γιονγκ.

