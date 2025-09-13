Όσμαν: «Μάχη ανάμεσα σε δύο αήττητες ομάδες»

O Tσέντι Όσμαν μίλησε για τον τελικό κόντρα στη Γερμανία και στάθηκε στη μάχη των αήττητων.

Η Τουρκία θα παλέψει για τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης απέναντι στη Γερμανία (14/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta), έχοντας αποκλείσει την Ελλάδα στα ημιτελικά και μετρώντας οκτώ νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο EuroBasket 2025.

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε στη συνέντευξη Τύπο και στάθηκε στη δουλειά και τον ενθουσιασμό της ομάδας του πριν τον μεγάλο τελικό.

«Περιμένουμε μια πραγματική μάχη ανάμεσα σε δύο αήττητες ομάδες. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε δουλέψει πολύ και έχουμε ενθουσιασμό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, που σεβόμαστε πολύ, αλλά θα μπούμε να δώσουμε ό,τι έχουμε, με στόχο να κατακτήσουμε το Eurobasket. Η σκληράδα και η ενότητά μας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία μας ως τώρα. Ελπίζω να δείξουμε αυτά τα στοιχεία και στον τελικό», τόνισε αρχικά.

«Η Γερμανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει σπουδαίο ρόστερ, με παίκτες όπως ο Σρέντερ, ο Βάγκνερ, ο Τάις και ο Ομπστ. Έχουμε όμως δείξει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δυνατές ομάδες, όπως η Σερβία, η Ελλάδα και η Λετονία. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας», είπε στο τέλος.