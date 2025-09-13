EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Ο Λάρκιν αποκάλυψε το πλάνο εξόντωσης του Γιάννη: «Μόλις έπιανε την μπάλα...»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στους 12 πόντους με 6/13 εντός παιδιάς στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, καθώς η Τουρκία του Έργκιν Άταμαν βρήκε τον τρόπο για να του κάνει την ζωή δύσκολη και να μην τον αφήσει να βρει ρυθμό.
Ποιος ήταν αυτός ο τρόπος όμως; Ο Σέιν Λάρκιν (14π., 5ασ.) μίλησε για αυτό και το πώς η ομάδα του βρήκε τον τρόπο να εξουδετερώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναγκάζοντάς τον στο χειρότερο παιχνίδι του στο EuroBasket 2025.
«Εναντίον του Γιάννη, φυσικά, αν πάρει την μπάλα και κανείς δεν έρθει να βοηθήσει, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει κοντά στο καλάθι», είπε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Σέιν Λάρκιν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και πρόσθεσε: «Έτσι, κάθε φορά που έμπαινε μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων και δεν έκανε λέι απ ή σουτ, τη στιγμή που έπαιρνε την μπάλα, προσπαθούσαμε να κλείσουμε τη ρακέτα και να τον κάνουμε να πετάξει την μπάλα έξω και στη συνέχεια να μένει στην περίμετρο. Το σχέδιο παιχνιδιού μας λειτούργησε υπέρ μας».
