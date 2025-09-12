Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, στις δηλώσεις του μετά την ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι της τρίτης θέσης.

Η Ελλάδα έφτασε μέχρι τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, ωστόσο η Τουρκία ήταν ανώτερη και έχοντας επικρατήσει με 94-68, άφησε εκτός μεγάλου τελικού την Εθνική ομάδα, η οποία θα βρεθεί στο παιχνίδι της τρίτης θέσης την Κυριακή (14/9, 17:00).

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, στις δηλώσεις του στην τηλεόραση, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναφέρθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι έτοιμοι για τον αγώνα με αντίπαλο τη Φινλανδία.

«Σίγουρα μας στενοχώρησε η ήττα. Από εκεί και πέρα ο Οσμάνι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Σε κανενα σημείο του παιχνιδιού δεν ματσάραμε την ενέργεια και την επιθετική διάθεση που είχε στο παιχνίδι η Τουρκία. Η στενοχώρια είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε την στενοχώρια μας στην άκρη, ώστε την Κυριακή να πάρουμε μετάλλιο που είναι ο στόχος από την αρχή. Είναι ένας αγώνας για το μετάλλιο, σαν τελικός. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε το μετάλλιο. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Η Τουρκία έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Πρέπει να περάσει η στενοχώρια, να την αφήσουμε πίσω μας και να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή».