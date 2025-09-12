EuroBasket 2025, Λαρεντζάκης: «Η στενοχώρια είναι μεγάλη, να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή»
Η Ελλάδα έφτασε μέχρι τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, ωστόσο η Τουρκία ήταν ανώτερη και έχοντας επικρατήσει με 94-68, άφησε εκτός μεγάλου τελικού την Εθνική ομάδα, η οποία θα βρεθεί στο παιχνίδι της τρίτης θέσης την Κυριακή (14/9, 17:00).
Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, στις δηλώσεις του στην τηλεόραση, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναφέρθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι έτοιμοι για τον αγώνα με αντίπαλο τη Φινλανδία.
«Σίγουρα μας στενοχώρησε η ήττα. Από εκεί και πέρα ο Οσμάνι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Σε κανενα σημείο του παιχνιδιού δεν ματσάραμε την ενέργεια και την επιθετική διάθεση που είχε στο παιχνίδι η Τουρκία. Η στενοχώρια είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε την στενοχώρια μας στην άκρη, ώστε την Κυριακή να πάρουμε μετάλλιο που είναι ο στόχος από την αρχή. Είναι ένας αγώνας για το μετάλλιο, σαν τελικός. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε το μετάλλιο. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Η Τουρκία έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Πρέπει να περάσει η στενοχώρια, να την αφήσουμε πίσω μας και να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Πόσα λεπτά έπαιξε και τι έκανε ο «τραυματίας» Όσμαν
- EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Τα highlights από την ήττα της Εθνικής στον ημιτελικό (vid)
- Σπανούλης: «Ο Γιάννης είναι άνθρωπος παρότι δεν κάνει γήινα πράγματα στο Eurobasket, θα είναι έτοιμος την Κυριακή»