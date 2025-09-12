EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Αποθέωση για την Εθνική κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο
Λίγες ώρες πριν το Ελλάδα - Τουρκία για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, οι Έλληνες παίκτες γνώρισαν την αποθέωση από τους φιλάθλους.
Κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο, αρκετοί φίλοι της Εθνικής βρέθηκαν εκεί και χειροκρότησαν τους διεθνείς μας, «μπουστάροντάς» τους ενόψει του τζάμπολ.
Το βίντεο του Gazzeta με την αποθέωση στους διεθνείς μας:
Αποθέωση στην αναχώρηση της Εθνικής από το ξενοδοχείο ενόψει του ημιτελικού του Eurobasket 2025 με την Τουρκία#HellasBasketball #Eurobasket #Eurobasket2025 pic.twitter.com/oqhuu9NSia— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2025
