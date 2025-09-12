Η Εθνική ομάδα αποθεώθηκε από τους Έλληνες φιλάθλους κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο για τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία.

Λίγες ώρες πριν το Ελλάδα - Τουρκία για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, οι Έλληνες παίκτες γνώρισαν την αποθέωση από τους φιλάθλους.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο, αρκετοί φίλοι της Εθνικής βρέθηκαν εκεί και χειροκρότησαν τους διεθνείς μας, «μπουστάροντάς» τους ενόψει του τζάμπολ.

Το βίντεο του Gazzeta με την αποθέωση στους διεθνείς μας: