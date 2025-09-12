Νάσος Μπαζίνας: «Φάνηκε απ’ την πρώτη στιγμή η δίψα των παικτών γι’ αυτό το μετάλλιο»

Το EuroBasket 2025 βρίσκεται σε εξέλιξη με την Ελλάδα να παίζει σήμερα το κρίσιμο παιχνίδι στον ημιτελικό με την Τουρκία, και ο γκαρντ του Προμηθέα, Νάσος Μπαζίνας, μίλησε στο «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio για την πορεία της Εθνικής και την πίστη της ομάδας ότι θα φτάσει ακόμα ψηλότερα.

Η Εθνική βρίσκεται λίγες ώρες μακριά από το τζάμπολ με την Τουρκία για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, και όπως όλη η Ελλάδα, έτσι και ο Νάσος Μπαζίνας εξέφρασε την ανυπομονησία του για το αποψινό παιχνίδι.

Αναφέρθηκε στην μέχρι τώρα πορεία της ομάδας, στη σοβαρότητα και την πειθαρχία που διακατέχει τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, στοιχεία που την έφεραν μέχρι τη ζώνη των μεταλλίων.

«Η ομάδα προφανώς έχει σοβαρότητα, έχει πειθαρχία και γι’ αυτό έχει φτάσει ως εδώ. Θα φτάσει ακόμα ψηλότερα πιστεύω. Για μια ομάδα που θέλει να πετύχει είναι δύο σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχει. Το παρελθόν είναι παρελθόν, η ομάδα ζει στο παρόν, έχει φτάσει στους “4” και παλεύει για το καλύτερο. Πάντα η Εθνική κοιτάει το τωρινό παιχνίδι και όχι το μετά. Πάει παιχνίδι με παιχνίδι. Η παράδοση δεν είναι για να τη σκέφτεται η ομάδα. Η ομάδα θέλει να κάνει τη δουλειά τώρα και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό».

Μίλησε ακόμη για τον Γιάννη και το πώς η παρουσία του επηρεάζει τον τρόπο παιχνιδιού.

«Όπως είπε και ο κόουτς, το μπάσκετ που παίζουμε είναι πολύ απλό. Δίνουμε τη μπάλα στον Γιάννη και από ‘κει και πέρα γίνεται το κατάλληλο spacing, οι σωστές επιλογές ώστε να έχουμε ελεύθερα σουτ. Τρέχουμε πολύ σωστά στον αιφνιδιασμό, είμαστε απ’ τις καλύτερες ομάδες σε αυτόν τον τομέα. Είμαστε, επίσης, πολύ δυνατή ομάδα στην άμυνα, με τρομερό scouting στους παίκτες-κλειδιά οποιασδήποτε άλλης ομάδας. Ο Γιάννης είναι τρομερός παίκτης, απ’ τους καλύτερους στον κόσμο αυτήν τη στιγμή, και αποδεικνύει στο τουρνουά γιατί θεωρείται ένας απ’ τους κορυφαίους. Σε κάθε ματς το δείχνει με την κλάση του, με το ότι μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει με κάθε τρόπο, με την άμυνά του. Είναι κυρίαρχος για την ομάδα. Βλέπουν το παράδειγμα του Γιάννη και οι συμπαίκτες του, που είναι όλοι πολύ έμπειροι, και δίνουν ακόμα περισσότερα. Είναι ένα πολύ σοβαρό “όπλο” που έχουμε στην ομάδα και το εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ σωστά».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη «δίψα» των παικτών της Ελλάδας για την κατάκτηση μεταλλίου, είπε ότι θα έχει τεράστια σημασία αυτό το επίτευγμα για το ελληνικό μπάσκετ.

«Σίγουρα θα είναι κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό για τον ίδιο και την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ. Εννοείται πως θα είναι και για όλα τα παιδιά και γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Ως παίκτες όλοι έχουν εσωτερικά κίνητρα. Πέρα από τον Γιάννη, υπάρχουν και όλοι οι άλλοι που για τους δικούς τους λόγους έχουν τεράστιο κίνητρο για το μετάλλιο. Φαίνεται πως όλα τα παιδιά είναι “διψασμένα” γι’ αυτήν τη διάκριση. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, αλλά δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Φάνηκε απ’ την πρώτη στιγμή που αντίκρισα αυτά τα παιδιά ότι έχουν δίψα γι’ αυτό το καλοκαίρι, γι’ αυτό το μετάλλιο, γι’ αυτό πίστεψα σ’ αυτήν την ομάδα απ’ την πρώτη στιγμή. Σίγουρα θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την προσφορά του Γιάννη στο ελληνικό μπάσκετ. Θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλο το ελληνικό μπάσκετ. Εύχομαι να γίνει».

Για τη δυσκολία του σημερινού αγώνα, τόνισε ότι η Τουρκία θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος και το παιχνίδι θα χρειαστεί προσοχή, αλλά η Εθνική έχει όλα τα «εργαλεία» για να ανταπεξέλθει:

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω παρακολουθήσει την Τουρκία. Ξέρω λίγο τον τρόπο που αγωνίζεται ο κόουτς Αταμάν, έχω δει λίγο και τον Οσμάν σαν παίκτη. Σίγουρα είναι υψηλός ο βαθμός δυσκολίας, γιατί δεν είναι τυχαία η ομάδα που δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Σίγουρα είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά κι εμείς έχουμε το κατάλληλο βάθος και πολύ υψηλού επιπέδου παίκτες και staff. Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες, πολύ physical. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αν συνεχίσουμε και κάνουμε αυτό που κάνουμε σαν ομάδα, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι».