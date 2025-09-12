Διαβάστε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Τουρκία, καθώς κι εκείνες των μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Ημέρα Εθνικής είναι η σημερινή (12/09) όσον αφορά το EuroBasket 2025, καθώς η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη των ημιτελικών της διοργάνωσης.

Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει στις 21:00 τη Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, με έπαθλο μια θέση στο μεγάλο τελικό του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Το ματς της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 HD και το Novasports Start.

Η δράση ωστόσο ξεκινά νωρίτερα, αφού στις 17:00 (ΕΡΤ 1 HD, Novasports Start) Γερμανία και Φινλανδία κοντράρονται για το άλλο εισιτήριο του μεγάλου τελικού.

Ενδιαφέρον βέβαια υπάρχει και για το ποδοσφαιρικό κοινό, αφού σήμερα ξεκινάνε και πάλι οι μάχες στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με το παιχνίδι της Λεβερκούζεν κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, για τη τρίτη αγωνιστική της Bundesliga να είναι αυτό που ξεχωρίζει.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρες: