Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής για την πρόκριση στο τελικό του Eurobasket και οι μάχες στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης
Ημέρα Εθνικής είναι η σημερινή (12/09) όσον αφορά το EuroBasket 2025, καθώς η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη των ημιτελικών της διοργάνωσης.
Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει στις 21:00 τη Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, με έπαθλο μια θέση στο μεγάλο τελικό του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Το ματς της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 HD και το Novasports Start.
Η δράση ωστόσο ξεκινά νωρίτερα, αφού στις 17:00 (ΕΡΤ 1 HD, Novasports Start) Γερμανία και Φινλανδία κοντράρονται για το άλλο εισιτήριο του μεγάλου τελικού.
Ενδιαφέρον βέβαια υπάρχει και για το ποδοσφαιρικό κοινό, αφού σήμερα ξεκινάνε και πάλι οι μάχες στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με το παιχνίδι της Λεβερκούζεν κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, για τη τρίτη αγωνιστική της Bundesliga να είναι αυτό που ξεχωρίζει.
Αναλυτικά οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρες:
- 17:00 Γερμανία - Φινλανδία, Eurobasket ημιτελικά (ΕΡΤ 1 HD/ Novasports Start)
- 21:00 Ελλάδα - Τουρκία, Eurobasket ημιτελικά (ΕΡΤ 1 HD/ Novasports Start)
- 21:30 Μπάγερ Λεβρκούζεν - Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Bundesliga (Novasports 3)
- 21:45 Μαρσέιγ - Λοριάν, Ligue 1 ()
- 22:00 Ίπσουιτς - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Championship (Cosmote Sports 3)
- 22:00 Σεββίλη - Έλτσε, La Liga (Novasports Prime)
- 22:15 Μπενφίκα - Σάντα Κλάρα, Liga Portugal (Cosmote Sports 6)
