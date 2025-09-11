Το BasketNews ανέλυσε τους ημιτελικούς του EuroBasket 2025, με τους Λιθουανούς δημοσιογράφους να προβλέπουν μετάλλιο για την Ελλάδα!

Η Ελλάδα βρίσκεται στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και ετοιμάζεται να παλέψει για ένα μετάλλιο, με τους συντάκτες του γνωστού λιθουανικού σάιτ, BasketNews, να προβλέπουν βάθρο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του!

Ο Ντονάτας Ουρμπόνας βλέπει την Ελλάδα εκτός τελικού, με Τουρκία και Γερμανία να περνούν στον τελικό. Παρόλα αυτά, ο γνωστός ρεπόρτερ προβλέπει νίκη της Γαλανόλευκης στον μικρό τελικό κόντρα στην Φινλανδία και επιστροφή στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Ο Γκίτις Μπλαζεβίτσιους είναι λίγο πιο αισιοόδοξος για την Ελλάδα, βλέποντας πρόκρισή της στον τελικό. Εκεί βέβαια προβλέπει πως θα σταματήσει και η πορεία της, καθώς η Γερμανία, σύμφωνα με τον συντάκτη του BasketNews, θα αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο για την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τέλος, ο Αουγκούστας Σουλιάουσκας είναι... πολύ φίλος μας! Και για εκείνον το ζευγάρι του τελικού θα είναι Ελλάδα - Γερμανία, όμως εκεί, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά σε σχέση με την άποψη του συναδέλφου του. «Η Ελλάδα θα έχει πλάνο για τον Σρούντερ και τον Βάγκνερ, ο Τάις δεν θα μπορέσει να σταματήσει τον Γιάννη, η Ελλάδα θα κάνει καλό ματς και θα έχουμε ακόμη μια έκπληξη σε αυτό το EuroBasket 2025, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τη νίκη και το χρυσό», ήταν τα λόγια του.