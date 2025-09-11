Ο Αντώνης Καλκαβούρας προσεγγίζει τον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket 2025 με την Τουρκία, βγάζει το καπέλο στον 59χρονο Τούρκο τεχνικό για την πολύ συνεπή εικόνα της ομάδας του και πιστεύει ότι σπάνια αυτά τα ματς κερδίζονται από την ποιότητα.

Ο Εργκίν Αταμάν είναι ένα μεγάλος μπασκετάνθρωπος, είτε αρέσει το στυλ του, είτε όχι! Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό! Η 25ετής διαδρομή του στο υψηλότερο επίπεδο και όχι μόνο τα τελευταία 5-6 χρόνια με τα πέντε Final 4 και τα τρία τρόπαια με δύο διαφορετικές ομάδες, μιλάει από μόνη και λέει πολλά αν και 59χρονος έμπειρος τεχνικός, δείχνει να έχει – εν πολλοίς – ικανοποιήσει την ματαιοδοξία του διασυλλογικό επίπεδο!

Αυτό που του λείπει και αποτελεί το τεράστιο απωθημένο του είναι μία διάκριση με την Εθνική ομάδα της χώρας του, στον πάγκο της οποίας μέχρι τώρα, δεν έχει καταφέρει κάτι αξιοσημείωτο. Η 8η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 είναι η καλύτερη θέση που έχουν πάρει οι γείτονες στην διάρκεια της πρώτης θητείας του ως ομοσπονδιακός προπονητής (2014-2016).

Από ‘κει και πέρα ήταν 14ος στο Eurobasket του 2015, απέτυχε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο (2016) και του Παρισιού (2024), ήταν 10ος στο προηγούμενο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα (2022) και η Τουρκία δεν προκρίθηκε καν στην τελική του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου (2023), επειδή εμείς την κερδίσαμε δύο φορές στον όμιλο της προκριματικής φάσης.

Όπως γίνεται αντιληπτό το αυριανό (12/09, 21.00) ματς με την Ελλάδα, που θα σφραγίσει το ζευγάρι του τελικού της διοργάνωσης και θα κλειδώσει τις δύο ψηλότερες θέσεις στο βάθρο του Eurobasket 2025, δεν είναι κομβικό και ξεχωριστό μόνο για το μπάσκετ των δύο χωρών, τις οποίες συνδέουν και χωρίζουν τόσα πολλά πράγματα την τελευταία χιλιετία!

Και όπως και για την ελληνική πλευρά, ο δεύτερος ημιτελικός έχει τεράστια σημασία για μία σειρά από μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Σπανούλης, ο Αντετοκούνμπο, ο Σλούκας και ο Παπανικολάου, το ίδιο συμβαίνει και στην αντίπερα όχθη με τον πολυνίκη Τούρκο προπονητή να θεωρεί την σπουδαία αυτή αναμέτρηση, ως το ματς που καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την παρακαταθήκη που θα αφήσει στο τουρκικό μπάσκετ και την υστεροφημία του ως περσόνα του τουρικού αθλητισμού.

Το καλό για τον Αταμάν και παράλληλα άσχημο για την δική μας, είναι ότι η αντίπαλός μας έχει ίσως το πιο ποιοτικό υλικό των τελευταίων ετών, ίσως και στην ιστορία της Εθνικής Τουρκίας. Κατά καιρούς, οι Τούρκοι έβγαζαν παιχταράδες όπως ο σημερινός πρόεδρος της ομοσπονδίας, Χέντο Τούρκογλου, που ήταν «κοινός παρονομαστής» και των δύο επιτυχιών που έχουν καταγράψει στο διεθνές στερέωμα και σημειώθηκαν επί τουρκικού εδάφους (2η θέση στο Eurobasket του 2001 και στο World Cup του 2010)!

Μερικοί απ’ αυτούς ήταν ο παλιός μας γνώριμος Ιμπραήμ Κουτλουάι (2001) και οι NBAers, Έρσαν Ιλιάσοβα και Ομέρ Ασίκ (2010)! Ωστόσο, ποτέ το τουρκικό μπάσκετ δεν έβγαλε ένα τόσο μεγάλο ταλέντο όπως ο Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος σε ηλικία μόλις 23 ετών, έχει ήδη στην πλάτη του 4 χρόνια στο ΝΒΑ και είναι ο franchise player ενός μεγάλου οργανισμού όπως οι Χιούστον Ρόκετς. Μόνο πέρυσι είχε μέσο όρο 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 76 αγώνες!

Αλλά δεν είναι μόνο αυτός! Το 8μελές rotation που χρησιμοποιεί ο έμπειρος προπονητής του Παναθηναϊκού, βασίζεται σε δύο πολύ δυναμικούς και ψηλούς guard με πληθωρικά προσόντα, όπως ο Χαζέρ και ο Σιπάχι του 60% και του 52% στα τρίποντα, οι οποίοι παίζουν εκ περιτροπής δίπλα στον Λάρκιν και του «αφαιρούν» μέρος των προσπαθειών, καθιστώντας τον περισσότερο δημιουργικό.

Στον γνωστό σε όλους μας, Τσέντι Όσμαν, που χτύπησε στον αστράγαλο και δεν θα είναι στο 100% (οι Τούρκοι λένε ότι ίσως να μην παίξει), στον πρώην NBAer, Φουρκάν Κορκμάζ και σε δύο ακόμη ψηλούς: τον power forward, Ερσάν Οσμανί της Εφές Αναντολού, που κάνει εξαιρετικό τουρνουά (μ.ο. 10,4 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ με 80% βολές, 55,2% δίποντα & 50% τρίποντα) και τον σέντερ των Σίξερς, Αντέμ Μπόνα (μ.ο. 5,4 πόντους & 2,4 ριμπάουντ με 72,7% στα σουτ), ο οποίος προσφέρει όγκο και αμυντική σκληράδα μέσα στην ρακέτα.

Συμπερασματικά, οι αντίπαλοί έχουν φτιάξει μία πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία είναι μία από τις δύο αήττητες του τουρνουά (μαζί με την Γερμανία έχουν ρεκόρ 7-0), αλλά βάσει του μπάσκετ που έχει παίξει στην Ρίγα (εδώ έπαιξε και τα παιχνίδια του ομίλου της), δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι δικαιούται να θέλει το χρυσό μετάλλιο. Ειδικότερα μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας και της Σερβίας!

Αυτό ακριβώς, είναι πιθανό να έχει στο μυαλό του ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος όμως, ταυτόχρονα γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι ίσως το πιο δύσκολο εμπόδιο που θα μπορούσε να του τύχει στην τελευταία δοκιμασία πριν τον τελικό.

Όπως επίσης, ξέρει πολύ καλά πόσο πολύ το θέλουν και οι δύο ομάδες (16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» και 15 αντίστοιχα η Τουρκία χωρίς μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση), ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του ματς για τους δύο λαούς, αλλά και για το δικό του status ως προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα έχει συνολικά 7 παίκτες στην αναμέτρηση.

Όλη αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, μπορεί να τον αγχώνει και γι’ αυτό να μην απέφυγε τα γνωστά του mind games, που εν προκειμένω και όσον αφορά στο σχόλιο που έκανε για τα παράπονα του Σπανούλη για τα φάουλ που δεν παίρνει ο Αντετοκούνμπο (και τα επιθετικά που υποτίθεται ότι κάνει), ήταν αχρείαστα.

Ας ευχηθούμε να μην συνεχιστούν και στην διάρκεια του αγώνα, γιατί όλοι οι παράγοντες της αναμέτρησης πρέπει να σταθούν στο ύψος, ώστε η αντιπαλότητα να κρατηθεί σε αυστηρά μπασκετικά πλαίσια. Και ας νικήσει ο καλύτερος.

Υγ.1: Σε επίπεδο Eurobasket, η Ελλάδα μετράει 5 σερί νίκες επί της Τουρκίας από το 1975 και μετά, ενώ σε επίπεδο επίσημων αγώνων προκριματικής ή τελικής φάσης μεγάλης διοργάνωσης, το σκορ είναι 11-3 υπέρ ημών.

Υγ.2.: Όση ποιότητα και αν έχουν και οι δύο ομάδες, κατά την ταπεινή μου άποψη αυτά τα ματς κερδίζονται από την σκληράδα και την επιθυμία που θα καταθέσουν οι παίκτες μέσα στο παρκέ.

