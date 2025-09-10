Τα mind games του Ντένις Σρούντερ έπιασαν τόπο, καθώς έπαιξε με το μυαλό του Λούκα Ντόντσιτς στέλοντας εκτός τετράδας την Σλοβενία από το EuroBasket 2025.

Η Γερμανία συμπλήρωσε το bracket των ημιτελικών του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας και έκλεισε θέση στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πάλεψε με.. θεούς και δαίμονες, έκανε καταπληκτική εμφάνιση με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32'49" που αγωνίστηκε, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρει η ομάδα του την πρόκριση.

Ωστόσο και ο Ντένις Σρούντερ έκλεψε την παράσταση με τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς όταν κατάφερε να εκμαιεύσει το τέταρτο φάουλ του Σλοβένου σταρ μόλις στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης χαμογέλασε πονηρά. Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί κάνοντας και μία χαρακτηριστική κίνηση προς τον Ντόντσιτς θέλοντας να του δείξει ότι ήθελε να παίξει με το μυαλό του και το πέτυχε.