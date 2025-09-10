Eurobasket 2025, Γερμανία - Ιταλία: Τα σαρδόνια χαμόγελα του Σρούντερ στο 4ο φάουλ του Ντόντσιτς και στο τρίποντο του Ομπστ
Ο σούπερ σταρ της εθνικής Γερμανίας ήταν εκείνος που κέρδισε το 4ο φάουλ του Λούκα Ντόντσιτς και μάλιστα με τον... τρόπο του έδειξε σίγουρος ότι θα τα κατάφερνε.
Με ένα άκρως πονηρό και σαρδόνιο χαμόγελο ένιωσε... δικαιωμένος που κατάφερε να δημιουργήσει πρόβλημα στον Σλοβένο σούπερ σταρ, ο οποίος μάλιστα, έκανε την χειρονομία του χρηματισμού στο διαιτητές.
Και δεν έμεινε εκεί ο Σρούντερ καθώς χαμογέλασε με τον ίδιο τρόπο όταν ευστόχησε σ' ενα τρίποντο ο Ομπστ λίγο μετά την έναρξη της 4ης και τελευταίας περιόδου του αγώνα.
Dennis Schroder entering the Meme Hall of Fame.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/oqBNXeMYAg— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.