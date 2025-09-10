Ο Ντένις Σρούντερ έκλεψε την παράσταση με τα... χαμόγελά του κατά τη διάρκεια του προημιτελικού με την Σλοβενία.

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Γερμανίας ήταν εκείνος που κέρδισε το 4ο φάουλ του Λούκα Ντόντσιτς και μάλιστα με τον... τρόπο του έδειξε σίγουρος ότι θα τα κατάφερνε.

Με ένα άκρως πονηρό και σαρδόνιο χαμόγελο ένιωσε... δικαιωμένος που κατάφερε να δημιουργήσει πρόβλημα στον Σλοβένο σούπερ σταρ, ο οποίος μάλιστα, έκανε την χειρονομία του χρηματισμού στο διαιτητές.

Και δεν έμεινε εκεί ο Σρούντερ καθώς χαμογέλασε με τον ίδιο τρόπο όταν ευστόχησε σ' ενα τρίποντο ο Ομπστ λίγο μετά την έναρξη της 4ης και τελευταίας περιόδου του αγώνα.