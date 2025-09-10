Έγινε γνωστή και η ώρα του μεγάλου ημιτελικού της Ελλάδας με αντίπαλο την Τουρκία την ερχόμενη Παρασκευή (12/9) στην «Arena Riga».

Μετά και το τέλος της δεύτερης ημέρας των προημιτελικών σχηματίστηκαν τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης. Όπως είναι γνωστό, ο Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, ενώ η Γερμανία θα αναμετρηθεί με την Φινλανδία.

Τι εκκρεμούσε; Η ακριβής ώρα των δύο ημιτελικών. Έτσι, λοιπόν, ο ημιτελικός της Ελλάδας με την Τουρκία πήγε στην «prime time» της Παρασκευής (12/9) και θα δοθεί το τζάμπολ στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-1 και το Novasports Start. Φυσικά και live coverage με σχολιασμό από το Gazzetta.

Νωρίτερα και δη στις 17:00 θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Γερμανίας και της Φινλανδίας.

Οι ημιτελικοί του Eurobasket

Παρασκευή 12/9