Εurobasket 2025, Εθνική Ομάδα: Αυτή είναι η μέρα και η ώρα του ημιτελικού με την Τουρκία
Μετά και το τέλος της δεύτερης ημέρας των προημιτελικών σχηματίστηκαν τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης. Όπως είναι γνωστό, ο Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, ενώ η Γερμανία θα αναμετρηθεί με την Φινλανδία.
Τι εκκρεμούσε; Η ακριβής ώρα των δύο ημιτελικών. Έτσι, λοιπόν, ο ημιτελικός της Ελλάδας με την Τουρκία πήγε στην «prime time» της Παρασκευής (12/9) και θα δοθεί το τζάμπολ στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ-1 και το Novasports Start. Φυσικά και live coverage με σχολιασμό από το Gazzetta.
Νωρίτερα και δη στις 17:00 θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Γερμανίας και της Φινλανδίας.
Οι ημιτελικοί του Eurobasket
Παρασκευή 12/9
- 17:00 Γερμανία - Φινλανδία
- 21:00 Ελλάδα - Τουρκία
