Eurobasket 2025, Εθνική ομάδα: Εντατική προπόνηση του Μπέικερ στον Θανάση Αντετοκούνμπο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης
Μπορεί στο παιχνίδι με την Λιθουανία (όπου η Εθνική «κλείδωσε» τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Eurobasket 2025) να μην αγωνίστηκε καθόλου αλλά εκείνος θέλει να είναι στο 100% έτοιμος ενόψει του επόμενου αγώνα με αντίπαλο την Τουρκία.
Ο λόγος για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος δέχθηκε... εντατικά μαθήματα από τον ασίσταντ των Μπακς, Βιν Μπέικερ στο περιθώριο της προπόνησης της Εθνικής Ομάδας. Άλλωστε ο διεθνής φόργουορντ θα αγωνίζεται του χρόνου και πάλι στο Μιλγουόκι, οπότε και είχε και έναν επιπλέον λόγο για ατομικές με τον άλλοτε NBAer.
🇬🇷💪 H εντατική προπόνηση του Θανάση Αντετοκούνμπο με τον Βιν Μπέικερ ενόψει Τουρκίας! pic.twitter.com/jEoBWirGdr— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 10, 2025
