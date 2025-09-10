Ενόψει του ημιτελικού με την Τουρκία (12/9), ο Βιν Μπέικερ έκανε... εντατικά μαθήματα στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης

Μπορεί στο παιχνίδι με την Λιθουανία (όπου η Εθνική «κλείδωσε» τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Eurobasket 2025) να μην αγωνίστηκε καθόλου αλλά εκείνος θέλει να είναι στο 100% έτοιμος ενόψει του επόμενου αγώνα με αντίπαλο την Τουρκία.

Ο λόγος για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος δέχθηκε... εντατικά μαθήματα από τον ασίσταντ των Μπακς, Βιν Μπέικερ στο περιθώριο της προπόνησης της Εθνικής Ομάδας. Άλλωστε ο διεθνής φόργουορντ θα αγωνίζεται του χρόνου και πάλι στο Μιλγουόκι, οπότε και είχε και έναν επιπλέον λόγο για ατομικές με τον άλλοτε NBAer.