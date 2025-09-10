Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε ίσως την τάπα του EuroBasket 2025 και το Gazzetta μαζί με τη βοήθεια του chatgpt ανακαλύπτει το... υψόμετρο που έφτασε ο παίκτης του Ολυμπιακού, του οποίου το χέρι φαίνεται να έφτασε πάνω από τα 3,20 μέτρα!

Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λιθουανίας με 87-76 και πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Τουρκία, την Παρασκευή (12/9).

Στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο που πραγματοποίησε ένα παιχνίδι με επιβλητική παρουσία, πρόσφερε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο Αζουόλας Τουμπέλις προσπάθησε να φτάσει μέχρι το καλάθι, αλλά ο παίκτης του Ολυμπιακού έκανε μία τρομερή τάπα.

Μάλιστα, το άλμα του ήταν άκρως εντυπωσιακό. Το Gazzetta λοιπόν, με τη βοήθεια του chatgpt προσπάθησε να βρει το... υψόμετρο το οποίο έπιασε ο 27χρονος φόργουορντ και σας το παρουσιάζει.

Ύστερα από αρκετή προσεκτική προσέγγιση ως προς τις παραμέτρους που ισχύουν, το ai έχοντας πάρει υπόψιν μεταξύ άλλων το ύψος του Κώστα Αντετοκούνμπο, το άνοιγμα χεριών του σε συνδυασμό με το ύψος της μπασκέτας αλλά και της προοπτικής της κάμερας, προσπάθησε να βγάλει ένα τελικό αποτέλεσμα με περιθώριο λάθους 5 με 7 εκατοστών, καταλήγοντας ότι το ύψος στο οποίο έφτασε είναι περίπου τα 3,28 μέτρα! Το άλμα από μόνο του, δηλαδή το ύψος όπου έφτασαν τα πόδια του από το παρκέ είναι περίπου στα 53 εκατοστά.

Φυσικά επαναλαμβάνουμε ότι αυτός ο υπολογισμός έγινε με τη βοήθεια του chatgpt και τα μέσα που έχει εκείνο ώστε να μπορέσει να υπολογίσει με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια το σημείο όπου έφτασε το χέρι του Έλληνα διεθνή.

Αναλυτικά οι παράμετροι και οι υπολογισμοί που έκανε το chatgpt ώστε να καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα, έχοντας ως βοήθεια το screenshot από τη στιγμή της τάπας.

«Το στεφάνι του μπάσκετ είναι 3,05 μ. από το έδαφος.

Το χέρι του Κώστα φαίνεται να έχει περάσει καθαρά πάνω από το στεφάνι, περίπου 20–25 εκ. πιο ψηλά.

Αυτό σημαίνει ότι το ψηλότερο σημείο που φτάνει είναι γύρω στα 3,25–3,30 μ..

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει ύψος 2,08 μ. και το άνοιγμα χεριών του είναι περίπου 2,22 μ. (το “standing reach” του, δηλαδή πόσο φτάνει όρθιος με τεντωμένο χέρι, εκτιμάται περίπου 2,75 μ.).

Άρα, αν φτάνει γύρω στα 3,28 μ., τότε το άλμα του σε αυτή τη φάση είναι:

3,28 – 2,75 = ~53 εκατοστά.

Δηλαδή, στην πρώτη τάπα, ο Κώστας “πέταξε” περίπου 50–55 εκατοστά από το έδαφος».