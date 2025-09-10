Οι Έλληνες που βρίσκονται στη Λετονία αποθέωσαν την αποστολή της Εθνικής κατά την άφιξή της στο ξενοδοχείο, μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης.

Η Εθνική πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Λιθουανία και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Με τους Έλληνες φιλάθλους που βρίσκονται στη Ρίγα να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο και να αποθεώνουν τους διεθνείς.

Κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, παίκτες και σταφ είδαν αρκετούς Έλληνες να τους υποδέχονται και να τους αποδίδουν τα εύσημα για την πρόκρισή τους στα ημιτελικά.

Εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη της Εθνικής στο ξενοδοχείο