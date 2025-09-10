EuroBasket 2025, Εθνική: Η αποθέωση κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο
Η Εθνική πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Λιθουανία και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Με τους Έλληνες φιλάθλους που βρίσκονται στη Ρίγα να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο και να αποθεώνουν τους διεθνείς.
Κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, παίκτες και σταφ είδαν αρκετούς Έλληνες να τους υποδέχονται και να τους αποδίδουν τα εύσημα για την πρόκρισή τους στα ημιτελικά.
Εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
Το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη της Εθνικής στο ξενοδοχείο
🇬🇷🏀 Η άφιξη της Εθνικής μας στο ξενοδοχείο, μετά την τεράστια πρόκριση στους «4» του Eurobasket! pic.twitter.com/jri3XoNZba— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 9, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025: Μαζική εκστρατεία Ελλήνων φιλάθλων για τον ημιτελικό με την Τουρκία
- EuroBasket 2025: Σπανούλης στον Τολιόπουλο: «Ευχαριστώ Μπίλι, θα σκεφτώ να σε βάλω περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια»
- Συγκλόνισε όλη τη χώρα ο Παπανικολάου: «Αν εμείς οι γονείς δίνουμε το κακό παράδειγμα, τι περιμένουμε από τα παιδιά μας;»