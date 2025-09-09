EuroBasket 2025, Εθνική Ελλάδας: «Εξωγήινος» Γιάννης καρφώνει εντυπωσιακά! (vid)

Ευτυχία Οικονομίδου
Γιαννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ασταμάτητος απέναντι στην Λιθουανία με ένα ακόμα εντυπωσιακό κάρφωμα αφήνοντας άπαντες με το στόμα ανοιχτό!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πάρει... φωτιά από νωρίς στον προημιτελικό κόντρα στην Λιθουανία για το EuroBasket 2025.

Μετά το τρομερό σόλο του στην αρχή του δεκαλέπτου, ήρθε και το... κερασάκι στην τούρτα. Ο «Greek Freak» σε μία απίθανη κούρσα προσπέρασε τον Αζουόλας Τουμπέλις και κάρφωσε εντυπωσιακά πάνω στον Λαουρίνας Μπιρούτις.

Η FIBA με μια απίθανη ανάρτηση αποθέωσε τον σταρ των Μπακς γι΄αυτό το αδιανόητο highlight χαρακτηρίζοντάς τον ως εξωγηίνο!

Δείτε Επίσης

EuroBasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Ο Γιάννης πήρε φόρα, η FIBA αναρωτιέται πώς να τον σταματήσεις;
Γιάννης Αντετοκούνμπο EuroBasket Ελλάδα Λιθουανία

Δείτε τη φάση

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα