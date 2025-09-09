EuroBasket 2025, Εθνική Ελλάδας: «Εξωγήινος» Γιάννης καρφώνει εντυπωσιακά! (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πάρει... φωτιά από νωρίς στον προημιτελικό κόντρα στην Λιθουανία για το EuroBasket 2025.
Μετά το τρομερό σόλο του στην αρχή του δεκαλέπτου, ήρθε και το... κερασάκι στην τούρτα. Ο «Greek Freak» σε μία απίθανη κούρσα προσπέρασε τον Αζουόλας Τουμπέλις και κάρφωσε εντυπωσιακά πάνω στον Λαουρίνας Μπιρούτις.
Η FIBA με μια απίθανη ανάρτηση αποθέωσε τον σταρ των Μπακς γι΄αυτό το αδιανόητο highlight χαρακτηρίζοντάς τον ως εξωγηίνο!
Δείτε τη φάση
GIANNIS OH MY GOODNESS 🤐#EuroBasket pic.twitter.com/jqak03nJG6— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
