EuroBasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Ο Γιάννης πήρε φόρα, η FIBA αναρωτιέται πώς να τον σταματήσεις;
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε φόρα και... άντε πιάστε τον, στον προημιτελικό της Εθνικής με τη Λιθουανία για το EuroBasket 2025. Ο Greek Freak με το που βρήκε ανοιχτό γήπεδο δεν πιανόταν.
Υποδέχτηκε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και πήγε όλη τη διαδρομή ως το κάρφωμα, αφού τρεις Λιθουανοί δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν.
Η FIBA μάλιστα στο βίντεο αναρωτήθηκε, «πώς γινεται να τον σταματήσεις. Ρωτάμε για έναν φίλο, τον λένε Ρίμας» αναφερόμενος στον Ρίμας Κουρτινάιτις.
Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
HOW DO YOU STOP THIS?— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
(asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV
