Το τρομερό σόλο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον προημιτελικό της Ελλάδας με την Λιθουανία στο EuroBasket, έκανε τη FIBA να αναρωτηθεί αν μπορείς να τον σταματήσεις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε φόρα και... άντε πιάστε τον, στον προημιτελικό της Εθνικής με τη Λιθουανία για το EuroBasket 2025. Ο Greek Freak με το που βρήκε ανοιχτό γήπεδο δεν πιανόταν.

Υποδέχτηκε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και πήγε όλη τη διαδρομή ως το κάρφωμα, αφού τρεις Λιθουανοί δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν.

Η FIBA μάλιστα στο βίντεο αναρωτήθηκε, «πώς γινεται να τον σταματήσεις. Ρωτάμε για έναν φίλο, τον λένε Ρίμας» αναφερόμενος στον Ρίμας Κουρτινάιτις.

Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο