EuroBasket 2025, Λάρκιν στο Gazzetta: «Το να πετύχω κάτι για την Τουρκία σημαίνει πολλά»
Η Τουρκία είναι στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και ο Σέιν Λάρκιν είναι ενθουσιασμένος ενόψει της συνέχειας του τουρνουά!
Ο νατουραλιζέ παίκτης της Τουρκίας, μίλησε μετά την πρόκριση επί της Πολωνίας στο Gazzetta, με τον Σέιν Λάρκιν να τονίζει το πόσο θέλει να πετύχει κάτι για την χώρα.
«Σημαίνει πολλά», τονίζει ο Σέιν Λάρκιν αναφορικά με την επιστροφή της Τουρκίας στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2021, με τον έμπειρο γκαρντ να προσθέτει πως «Δεν γεννήθηκα στην Τουρκία, όμως είμαι εκεί τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ο τρόπος που με δέχθηκαν και με έκαναν να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου σημαίνει τα πάντα για μένα. Το να πετύχω κάτι για την χώρα, σημαίνει πολλά. Είμαστε στα ημιτελικά αλλά ήρθαμε για να πάρουμε ένα μετάλλιο και θα παλέψουμε για αυτό».
Δείτε ΕπίσηςΌσμαν στο Gazzetta: «Θέλω πολύ να παίξουμε με την Ελλάδα για τους συμπαίκτες μου στον Παναθηναϊκό»!
Όσον αφορά τον Αλπερέν Σενγκούν, ο Σέιν Λάρκιν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπαίκτη του.
«Ένας από τους καλύτερους 20 παίκτες στον κόσμο. Κάθε μέρα και κάθε χρόνο θα γίνεται καλύτερος. Έχει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει ένας από τους 10 καλύτερους. Δείχνει πως είναι έτοιμος για αυτό το επόμενο βήμα του».
Τέλος, ο Σέιν Λάρκιν μίλησε για το Λιθουανία - Ελλάδα, χωρίς όμως να δίνει τις προβλέψεις του.
«Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι. Δεν περίμενες την Γεωργία να περάσει την Γαλλία. Ή άλλες ομάδες που έκαναν εκπλήξεις. Δεν θα πω Λιθουανία ή Ελλάδα. Περιμένω να ξυπνήσουμε το πρωί, να δουλέψουμε και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας», ανέφερε ο Σέιν Λάρκιν.
