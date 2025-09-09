Eurobasket 2025 Diary Day 13: Ραντεβού με τη σύγχρονη ιστορία και την ελίτ!

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Ρίγα σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Το ραντεβού της Εθνικής Ελλάδας με την ιστορία και την επιστροφή στον δρόμο των επιτυχιών μετά από 16 χρόνια απουσίας από την ελίτ της Ευρώπης, περνάει μέσα από την μάχη με την Λιθουανία, η οποία θα είναι σαν να αγωνίζεται εντός έδρας στην Ρίγα.

Η μαζική μετακίνηση των Λιθουανών με προορισμό την λετονική πρωτεύουσα, όπου στην “Xiaomi Arena”, θα αγγίξουν τις 7.000, ξεκίνησε από το πρωί με αφετηρία τους δύο μεγάλους αστικούς κόμβους της χώρας τους και αναμενόταν να ολοκληρωθεί λίγη ώρα πριν την έναρξη του προημιτελικού με την «επίσημη αγαπημένη».

Η αντίπαλός μας δεν είναι η πανίσχυρη ομάδα που μας να νίκησε κατά κράτος πριν από 2 χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο και κατέλαβε την 6η θέση στον κόσμο, ωστόσο, μας έχει κερδίσει στις 7 από τις 10 μεταξύ μας συναντήσεις σε επίσημα παιχνίδια μεγάλων διοργανώσεων.

Η τελευταία φορά που ανταμώσαμε στο πλαίσιο ενός Eurobasket, πάντως, χρονολογείται πριν από 8 χρόνια και μας βρήκε νικητές, ήταν σαν σήμερα με τον Μπουρούση να κερδίζει κατά κράτος τον Βαλαντσιούνας μέσα στην ρακέτα και να «σφραγίζει» την πρόκριση στα προημιτελικά.

Τότε που η αύρα της εισόδου του Νίκου Γκάλη στο Hall of Fame, είχε παίξει τον δικό της ρόλο για το έξτρα κίνητρο των Ελλήνων παικτών… Τώρα είναι η ώρα του Γιάννη, του Παπανικολάου, του Σλούκα και των άλλων παιδιών, υπό την καθοδήγηση του νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη.