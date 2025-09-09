Eurobasket 2025: Οι τελευταίες συζητήσεις Σπανούλη-Ζήση-Χαραλαμπίδη ενόψει της μάχης με τη Λιθουανία (vid)
Αποστολή στη Ρίγα: Νίκος Ράπτης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός της Εθνική Ανδρών κόντρα στο Ισραήλ και η Ελλάδα προκρίθηκε με 84-79, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία απόψε (21:00, Novasports Start, ERT 1).
Ο head coach της Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης δεν αφήνει τίποτα στη τύχη του και συζητούσε με τον Νίκο Ζήση και τον Κώστα Χαραλαμπίδη για τη μεγάλη μάχη με τους Λιθουανούς, δείχνοντας κάποια πράγματα που θέλει να δει στον προημιτελικό. Θα επιδιώξει να οδηγήσει την ομάδα στα ημιτελικά και να μπει στη ζώνη μεταλλίων.
🇬🇷 Οι τελευταίες συζητήσεις Σπανούλη - Ζήση - Χαραλαμπίδη ενόψει της μάχης με τη Λιθουανία! pic.twitter.com/J1fxPexWLM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 9, 2025
