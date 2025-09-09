Σπανούλης, Ζήσης και Χαραλαμπίδης... έστησαν πηγαδάκι για την προετοιμασία του αγώνα κόντρα στη Λιθουανία, λίγες ώρες πριν τον ημιτελικό (21:00).

Αποστολή στη Ρίγα: Νίκος Ράπτης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός της Εθνική Ανδρών κόντρα στο Ισραήλ και η Ελλάδα προκρίθηκε με 84-79, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία απόψε (21:00, Novasports Start, ERT 1).

Ο head coach της Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης δεν αφήνει τίποτα στη τύχη του και συζητούσε με τον Νίκο Ζήση και τον Κώστα Χαραλαμπίδη για τη μεγάλη μάχη με τους Λιθουανούς, δείχνοντας κάποια πράγματα που θέλει να δει στον προημιτελικό. Θα επιδιώξει να οδηγήσει την ομάδα στα ημιτελικά και να μπει στη ζώνη μεταλλίων.