H FIBA έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα του ματς της Ελλάδας με την Λιθουανία για τους 8 του Eurobasket 2025 (21:00).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκανε παπάδες στο ματς της Εθνική Ανδρών κόντρα στο Ισραήλ και η Ελλάδα προκρίθηκε με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία απόψε (21:00, Novasports Start, ERT 1).

Πλέον οι δύο ομάδες γνωρίζουν και τη διαιτητική τριάδα του πολύ σημαντικού ματς. Πρόκειται για τους Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντόνιο Κόντε (Ισπανία) και Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία). Η Ελλάδα θέλει να... σπάσει την κατάρα και να βρεθεί στα ημιτελικά.

Σχετικά με τον πρώτο προημιτελικό της Τουρκίας κόντρα στην Πολωνία στις 17:00 θα σφυρίξουν οι Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Μάρτιν Χορόζοφ (Βουλγαρία).