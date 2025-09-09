EuroBasket 2025: Ο Αταμάν προηγείται στην κούρσα για τον καλύτερο προπονητή του τουρνουά, τον... κυνηγά ο Σπανούλης
Οι οκτώ εθνικές ρίχνονται σήμερα στη μάχη για να διεκδικήσουν μια θέση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, ενώ η διοργανώτρια αρχή έβαλε τον κόσμο στη ψηφοφορία για την ανάδειξη του καλύτερου προπονητή του τουρνουά. Είναι η πρώτη φορά που θα δοθεί ένα τέτοιο βραβείο και στην «κόντρα» των 8 υποψηφίων, ο Εργκίν Αταμάν οδηγεί την κούρσα με 44%.
Ο Βασίλης Σπανούλης έρχεται δεύτερος με ποσοστό 14%, ενώ τρίτος είναι ο αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας στα προημιτελικά, Ρίμας Κουρτινάιτις, με 10%.
Ακολουθούν οι «εκπλήξεις» των προημιτελικών με τους προπονητές της Φινλανδίας, Λάσι Τουόβι, της Γεωργίας, Αλεξάνταρ Τζίκιτς, και της Πολωνίας, Ίγκορ Μίλισιτς, να συγκεντρώνουν από 8% ο καθένας.
Τελευταίοι έρχονται ο αντικαταστάτης του Άλεξ Μουμπρού, που δεν θα βρίσκεται ως πρώτος προπονητής στον πάγκο της Γερμανίας λόγω προβλήματος υγείας, Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, με 6%, και ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς με 2%.
Η πρωτιά στη «μάχη των πάγκων» αναμένεται να αλλάξει ανάλογα με τις προκρίσεις των ομάδων, και ο προπονητής που θα το λάβει θα γράψει ιστορία, αφού θα είναι ο πρώτος που θα αποσπάσει αυτήν την τιμή.
