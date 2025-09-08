Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει τυχαία το παρατσούκλι Greek Freak. Ο ίδιος άλλωστε το αποδεικνύει και στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα κατάφερε να επικρατήσει με 84-79 του Ισραήλ και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να πάρει την πρόκριση στους «8» του EuroBasket 2025, με το βλέμμα στραμμένο στο «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του τουρνουά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για μία ακόμη φορά εντυπωσιακός έχοντας σημειώσει 37 πόντους με 10 ριμπάουντ ενώ πρόσφερε και τρομερό θέαμα, αξιοποιώντας πλήρως το κορμί του.

Αυτό γίνεται εμφανές και από το βίντεο της FIBA, μέσα από το οποίο φαίνεται να με πόσα λίγα βήματα μπορεί να φτάσει στο καλάθι αλλά και τον χρόνο κατά τον οποίο μπορεί να μείνει στον αέρα.