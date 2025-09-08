Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον μεγάλο προημιτελικό της Εθνικής μας απέναντι στην Λιθουανία (9/9, 21:00).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Έλληνας φόργουορντ υπογράμμισε ότι όσο η Εθνική θα παραμείνει πιστή στο πλάνο της, θα έχει και τις πιθανότητες προκειμένου να πάρει τη νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά.

«Το πιο σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο. Αυτό είναι το σημαντικό για εμάς. Βελτιωνόμαστε, κάθε φορά αλλάζει το πλάνο, έχουμε και κάτι το διαφορετικό, κάθε φορά βγαίνουν νέα παιδιά όπως και τώρα οι πιτσιρικάδες μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι» είπε αρχικά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και συνέχισε μιλώντας για τον κόσμο που θα έχουν οι Λιθουανοί στο πλευρό τους:

«Δεν σημαίνει κάτι. Όλα τα παιδιά έχουν παίξει πολύ σκληρά ματς και σε πολύ δύσκολες έδρες. Το πιο σημαντικό, πραγματικά είναι να μένουμε στο πλάνο μας και να είμαστε συγκεντρωμένοι» και όσον αφορά το γεγονός ότι είναι από τους αγαπημένους παίκτες της Εθνικής, ανέφερε: «(γελάει). Χαμογέλασα κατευθείαν. Σίγουρα αισθάνομαι ωραία αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην βλέπουν τον θανάση, αλλά την ομάδα και το πόσο εμψυχώνει ο ένας τον άλλον και το τι σημαίνει αυτό εντός και εκτός παρκέ».

Για την διαφορά μεταξύ των Ντόντσιτς και Γιάννη όσον αφορά τις βολές, είπε: «Είναι αδικία να συγκρίνεις τους δύο παίκτες. Δεν φταίνε οι παίκτες. Δεν κάνουν οι παίκτες κάτι σε αυτό. Ομως είναι ένα πολύ δυνατό τουρνουά και συμβαίνουν αυτά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε εμείς.»

