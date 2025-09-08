Λαρεντζάκης: «Όποιος είναι σε καλή μέρα ας βάλει πολλούς πόντους, το θέμα είναι να κερδίσουμε»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τόνισε πως δεν έχει σημασία ποιος θα σκοράρει, αρκεί η Εθνική να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στην τετράδα του EuroBasket 2025. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για την μεγάλη αναμέτρηση της Ελλάδας απέναντι στη Λιθουανία (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta), στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Τονίζοντας πως δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό των παικτών, πέραν από την πρόκριση στην τετράδα.

Οι δηλώσεις του Λαρεντζάκη

«Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι με τη Λιθουανία, στο μυαλό μας είναι η τακτική»

Για τη Λιθουανία: «Είναι σκληρή ομάδα, πάει στο επιθετικό ριμπάουντ, παίζουν στο όριο του φάουλ με ενέργεια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με καθαρό μυαλό».

Για την αίσθησή του ενόψει Λιθουανίας: «Η αίσθησή μου είναι ότι αύριο πρέπει να πάμε να κερδίσουμε και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι».

Για το αν έχει έρθει η στιγμή να σκοράρει πολλούς πόντους: «Όποιος είναι σε καλή μέρα, ας βάλει πολλούς πόντους. Το θέμα είναι να κερδίσουμε. Το ποιος θα σκοράρει περισσότερο έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αρκεί να περάσουμε στην τετράδα, που θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας και την Εθνική μας».

Τι λέει ο Σπανούλης συνέχεια: «Το "excellent" μετά από καλές άμυνες. Όταν κάνουμε καλά πράγματα στο βίντεο το λέει. Στα κακά δεν μπορώ να πω».

Για το αν τους πώρωσε η κίνηση του Θανάση με το αυτοκόλλητο: «Το είδαμε τελευταία στιγμή, θέλαμε πολύ να περάσουμε, τα καταφέραμε και κοιτάμε το παιχνίδι απέναντι στη Λιθουανία».