Η αποστολή της Εθνικής ομάδας έφτασε στο γήπεδο όπου θα πραγματοποιήσει την προπόνησή της ενόψει του προημιτελικού με την Λιθουανία (9/9, 21:00).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9) στο «Olympic Sports Center» προκειμένου να πραγματοποιήσει την προπόνησή της ενόψει του αγώνα με την Λιθουανία μία ημέρα αργότερα (9/9, 21:00) στην «Arena Riga».

Αν και είχαν περάσει μόλις λίγες ώρες μετά την μεγάλη πρόκριση επί του Ισραήλ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπιασε αμέσως δουλειά ώστε να είναι έτοιμο για την μεγάλη πρόκληση της πρόκρισης στα ημιτελικά του Eurobasket.

Το Gazzetta ήταν εκεί.