Ο Κώστας Παπανικολάου ευστόχησε σε τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στο Ισραήλ και πέτυχε κάτι που κανείς άλλος Έλληνας δεν έχει καταφέρει τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ παράλληλα ξεπέρασε σε συμμετοχές και τον τεράστιο Νίκο Γκάλη.

Συγκεκριμένα ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο πρώτος Έλληνας των τελευταίων 30 ετών που σκοράρει τουλάχιστον 1 τρίποντο σε 13 σερί παιχνίδια του EuroBasket!

Παράλληλα, αυτή ήταν η συμμετοχή νούμερο 169 του Κώστα Παπανικολάου με την Εθνική, ξεπερνώντας έτσι τον Νίκο Γκάλη και μένοντας μόνος στην 9η θέση της σχετικής λίστας.

