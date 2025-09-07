EuroBasket 2025, Παπανικολάου: Έγραψε ιστορία ο αρχηγός
Ο Κώστας Παπανικολάου ευστόχησε σε τρίποντο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης της Ελλάδας με το Ισραήλ για την φάση των «16» του EuroBasket 2025, με τον αρχηγό της Εθνικής μας να πετυχαίνει έτσι κάτι ξεχωριστό.
Συγκεκριμένα ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο πρώτος Έλληνας των τελευταίων 30 ετών που σκοράρει τουλάχιστον 1 τρίποντο σε 13 σερί παιχνίδια του EuroBasket!
Παράλληλα, αυτή ήταν η συμμετοχή νούμερο 169 του Κώστα Παπανικολάου με την Εθνική, ξεπερνώντας έτσι τον Νίκο Γκάλη και μένοντας μόνος στην 9η θέση της σχετικής λίστας.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025: Το φοβερό δεκάλεπτο του Γιάννη με... κερασάκι εντυπωσιακό κάρφωμα! (vid)
Ο Παπανικολάου πάτησε παρκέ και προσπέρασε τον Νίκο Γκάλη στη λίστα με τις περισσότερες γαλανόλευκες συμμετοχές, μένοντας μόνος στην 10η θέση.#HellasBasketball 🇬🇷🏀#PantaDipla #MakeYourMark #EuroBasket @K_pap16 pic.twitter.com/yimrqqT5d4— HellenicBF (@HellenicBF) September 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.