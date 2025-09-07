Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε επίδειξη υψηλής τεχνικής στο παιχνίδι της Ελλάδας με αντίπαλο το Ισραήλ για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμοιαζε να μην έχει αντίπαλο απέναντι στο Ισραήλ, με τον Έλληνα σταρ να έχει 21 πόντους στο ημίχρονο, χαρίζοντας παράλληλα και πλούσιο θέαμα σε ακόμα ένα ματς του EuroBasket 2025.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο συγκεκριμένα, έτρεξε στον αιφνιδιασμό, «άδειασε» με μια ραχιαία ντρίπλα τους αντιπάλους του και κάρφωσε δυναμικά στο αντίπαλο καλάθι.