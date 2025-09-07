EuroBasket 2025: Ο Γιάννης πήρε... παραμάζωμα τους αριθμούς στο ημίχρονο με 22 πόντους (vid)
H Εθνική μας ομάδα κοντράρεται με το Ισραήλ με φόντο την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025, καθώς έχει μείνει μόνο το τελευταίο εισιτήριο.
Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε ζεστά από νωρίς στην αναμέτρηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει τον πρώτο λόγο όπως ήταν αναμενόμενο. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και μία ασίστ.
GIANNIS IS FREAKING 😱#EuroBasket pic.twitter.com/iQWTnCwfDb— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
