Καταιγιστικός είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο του Ελλάδα - Ισραήλ.

H Εθνική μας ομάδα κοντράρεται με το Ισραήλ με φόντο την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025, καθώς έχει μείνει μόνο το τελευταίο εισιτήριο.

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε ζεστά από νωρίς στην αναμέτρηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει τον πρώτο λόγο όπως ήταν αναμενόμενο. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και μία ασίστ.